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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 січ, 2019 16:12
Кащей написав:
Зачисление бесплатное, а вот со снятием ясности нет.
Ну вроде можно через депозит (на месяц, например).
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Додано: Вів 08 січ, 2019 16:24
В ИБ можно открывать депо?
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Кащей
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Додано: Вів 08 січ, 2019 16:33
Кащей написав:
Зачисление бесплатное, а вот со снятием ясности нет.
в тарифах указано в каких случаях снятие бесплатно. Пункт 12.2 если карта Платинум депозитная (открыта под депозит)
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Додано: Вів 08 січ, 2019 16:34
Кащей написав:
В ИБ можно открывать депо?
Пока нет такого функционала
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Додано: Вів 08 січ, 2019 16:42
Universal Bank написав: Кащей написав:
В ИБ можно открывать депо?
Пока нет такого функционала
А как сейчас можно открыть грн-депозит б/н-средствами?
Почитал ДКБО и не нашел явной такой возможности
Вот такой вар-т возможен?
1. В отд-и открыть текущий счет 2620хх и депо-2630хх.
Оставить заявление на списание с текущего на депо-2630 заданной суммы, например 100Кгрн
2. До конца дня (до 15..17:00) перевести из др. банка СЭПом на 2620хх необходимую сумму.
Годится такое?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 08 січ, 2019 17:17
clientage написав: Universal Bank написав: Кащей написав:
В ИБ можно открывать депо?
Пока нет такого функционала
А как сейчас можно открыть грн-депозит б/н-средствами?
Почитал ДКБО и не нашел явной такой возможности :(
Вот такой вар-т возможен?
1. В отд-и открыть текущий счет 2620хх и депо-2630хх.
Оставить заявление на списание с текущего на депо-2630 заданной суммы, например 100Кгрн
2. До конца дня (до 15..17:00) перевести из др. банка СЭПом на 2620хх необходимую сумму.
Годится такое? :)
Спасибо за идею!
Сейчас данная модель на реализации. По результату запуска данной возможности дополнительно сообщим всем клиентам.
Востаннє редагувалось Universal Bank
в Вів 08 січ, 2019 17:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 січ, 2019 17:27
clientage написав: Universal Bank написав: Кащей написав:
В ИБ можно открывать депо?
Пока нет такого функционала
А как сейчас можно открыть грн-депозит б/н-средствами?
Почитал ДКБО и не нашел явной такой возможности
Вот такой вар-т возможен?
1. В отд-и открыть текущий счет 2620хх и депо-2630хх.
Оставить заявление на списание с текущего на депо-2630 заданной суммы, например 100Кгрн
2. До конца дня (до 15..17:00) перевести из др. банка СЭПом на 2620хх необходимую сумму.
Годится такое?
А поповнити початкову суму депо платіжним дорученням з 2620... в банці можна?
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Додано: Вів 08 січ, 2019 17:43
clientage написав: Universal Bank написав: Кащей написав:
В ИБ можно открывать депо?
Пока нет такого функционала
А как сейчас можно открыть грн-депозит б/н-средствами?
Почитал ДКБО и не нашел явной такой возможности
Вот такой вар-т возможен?
1. В отд-и открыть текущий счет 2620хх и депо-2630хх.
Оставить заявление на списание с текущего на депо-2630 заданной суммы, например 100Кгрн
2. До конца дня (до 15..17:00) перевести из др. банка СЭПом на 2620хх необходимую сумму.
Годится такое?
Депо тут і так відкривається лише списанням з 2620 на який, як писали вище, зараховується безкоштовно. Питання лише у списанні. Очевидно, що при наявності адекватного менеджера у відділенні це можна повернути, проконтролювавши у ІБ надходження коштів і зателефонувавши менеджеру, щоб нагадати обробити вашу заяву, яку ви попередньо заповнили. Вузьке місце - донести до менеджера вашу ідею і його роль у цьому плані.
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