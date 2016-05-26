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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 579580581582

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 584
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
168
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
81
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
149
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
101
Всього голосів : 584
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 13:29

clientage
Я не знаю, поэтому и спрашиваю.

Правильно понимаю, что +1% к ставке по лотерее банка для годового депо это лучше, чем бонус Минфина 0,9% от вклада?

Ну, примерно одинаково, если учесть, что выплата бонуса Минфина через 32 дня, а добавка банка капает постепенно в течении года.
Vial
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 13:37

  Vial написав:clientage
Я не знаю, поэтому и спрашиваю.

Правильно понимаю, что +1% к ставке по лотерее банка для годового депо это лучше, чем бонус Минфина 0,9% от вклада?

Ну, примерно одинаково, если учесть, что выплата бонуса Минфина через 32 дня, а добавка банка капает постепенно в течении года.
Даже бонус Минфина может быть и лучше, т.к. выплачивается чистыми, без вычета налогов 18%+1,5%, ну то такое, мелочи.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 13:56

  Vial написав:clientage
Я не знаю, поэтому и спрашиваю.

Правильно понимаю, что +1% к ставке по лотерее банка для годового депо это лучше, чем бонус Минфина 0,9% от вклада?

Ну, примерно одинаково, если учесть, что выплата бонуса Минфина через 32 дня, а добавка банка капает постепенно в течении года.

А шо по лотерее не дадут Минфиновский бонус? У Минфина в условиях ничо нема про лотерею :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 13:58

Oktawa
Это точно с бонуса Минфина не снимаются налоги или это Ваше предположение?
Vial
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 13:58

clientage
Это точно.
Vial
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:00

  Vial написав:Oktawa
Это точно с бонуса Минфина не снимаются налоги или это Ваше предположение?

Сумма бонуса от Минфина указана чистыми
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:20

  Vial написав:Oktawa
Это точно с бонуса Минфина не снимаются налоги или это Ваше предположение?

Да, мне в ноябре перечисляли бонус за депозит в ПУМБе, я посчитала, сумма пришла чистыми, налоги не вычитали.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:54

  Oktawa написав:
  Vial написав:Oktawa
Это точно с бонуса Минфина не снимаются налоги или это Ваше предположение?

Да, мне в ноябре перечисляли бонус за депозит в ПУМБе, я посчитала, сумма пришла чистыми, налоги не вычитали.

Чистые - налоги уже сняты.
Грязные - налоги не снимались.
Вам пришли грязные.
Практикующий вкладчик.
Укажи промо-код 4FADM91 в заявке Минфину на депозит и получи дополнительно к процентам от Минфина еще 50грн гарантировано !
iurii44
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:55

  iurii44 написав:
  Oktawa написав:
  Vial написав:Oktawa
Это точно с бонуса Минфина не снимаются налоги или это Ваше предположение?

Да, мне в ноябре перечисляли бонус за депозит в ПУМБе, я посчитала, сумма пришла чистыми, налоги не вычитали.

Чистые - налоги уже сняты.
Грязные - налоги не снимались.
Вам пришли грязные.

Читые приходят
Вот обещано 50грн, и приходит 50грн. А в назначении платежа указано, шо налоги заплачены. Т.е. клиенту никаких налогов дополнительно платить не нуна, Минфин выступает налоговым агентом.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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