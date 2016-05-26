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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 січ, 2019 13:29
clientage
Я не знаю, поэтому и спрашиваю.
Правильно понимаю, что +1% к ставке по лотерее банка для годового депо это лучше, чем бонус Минфина 0,9% от вклада?
Ну, примерно одинаково, если учесть, что выплата бонуса Минфина через 32 дня, а добавка банка капает постепенно в течении года.
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Vial
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Додано: Чет 10 січ, 2019 13:37
Vial написав:clientage
Я не знаю, поэтому и спрашиваю.
Правильно понимаю, что +1% к ставке по лотерее банка для годового депо это лучше, чем бонус Минфина 0,9% от вклада?
Ну, примерно одинаково, если учесть, что выплата бонуса Минфина через 32 дня, а добавка банка капает постепенно в течении года.
Даже бонус Минфина может быть и лучше, т.к. выплачивается чистыми, без вычета налогов 18%+1,5%, ну то такое, мелочи.
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Oktawa
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Додано: Чет 10 січ, 2019 13:56
Vial написав:clientage
Я не знаю, поэтому и спрашиваю.
Правильно понимаю, что +1% к ставке по лотерее банка для годового депо это лучше, чем бонус Минфина 0,9% от вклада?
Ну, примерно одинаково, если учесть, что выплата бонуса Минфина через 32 дня, а добавка банка капает постепенно в течении года.
А шо по лотерее не дадут Минфиновский бонус? У Минфина в условиях ничо нема про лотерею
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 10 січ, 2019 13:58
Oktawa
Это точно с бонуса Минфина не снимаются налоги или это Ваше предположение?
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Vial
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Додано: Чет 10 січ, 2019 13:58
clientage
Это точно.
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Vial
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Додано: Чет 10 січ, 2019 14:00
Vial написав:Oktawa
Это точно с бонуса Минфина не снимаются налоги или это Ваше предположение?
Сумма бонуса от Минфина указана чистыми
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 10 січ, 2019 15:20
Vial написав:Oktawa
Это точно с бонуса Минфина не снимаются налоги или это Ваше предположение?
Да, мне в ноябре перечисляли бонус за депозит в ПУМБе, я посчитала, сумма пришла чистыми, налоги не вычитали.
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Oktawa
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Додано: Чет 10 січ, 2019 15:54
Oktawa написав:
Vial написав:Oktawa
Это точно с бонуса Минфина не снимаются налоги или это Ваше предположение?
Да, мне в ноябре перечисляли бонус за депозит в ПУМБе, я посчитала, сумма пришла чистыми, налоги не вычитали.
Чистые - налоги уже сняты.
Грязные - налоги не снимались.
Вам пришли грязные.
Практикующий вкладчик.
Укажи промо-код 4FADM91 в заявке Минфину на депозит и получи дополнительно к процентам от Минфина еще 50грн гарантировано !
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iurii44
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Додано: Чет 10 січ, 2019 15:55
iurii44 написав: Oktawa написав:
Vial написав:Oktawa
Это точно с бонуса Минфина не снимаются налоги или это Ваше предположение?
Да, мне в ноябре перечисляли бонус за депозит в ПУМБе, я посчитала, сумма пришла чистыми, налоги не вычитали.
Чистые - налоги уже сняты.
Грязные - налоги не снимались.
Вам пришли грязные.
Читые приходят
Вот обещано 50грн, и приходит 50грн. А в назначении платежа указано, шо налоги заплачены. Т.е. клиенту никаких налогов дополнительно платить не нуна, Минфин выступает налоговым агентом.
... делайте хоть что-нибудь!
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