Все как задумывалось - так и получилось.
Выиграл Портативная Bluetooth колонка
Открыл депо, подтвердил через колл-ценр и получил.
Рекомендую, вещь в руках + логотип Универсала (категория подарки для бизнеса)
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:49
Позитив
Позитив.
Все как задумывалось - так и получилось.
Выиграл Портативная Bluetooth колонка
Открыл депо, подтвердил через колл-ценр и получил.
Рекомендую, вещь в руках + логотип Универсала (категория подарки для бизнеса)
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:11
Вже прошло 20 днів, а депозиту мого не видно в ІБ... Телефонувати на горячу лінію знов?
Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:17
Напишіть, будь ласка, нам в приватні повідомлення, уточніть Ваш ІПН?
|