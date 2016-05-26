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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 580581582583

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 585
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
168
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
149
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
101
Всього голосів : 585
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:49

Позитив

Позитив.
Все как задумывалось - так и получилось.
Выиграл Портативная Bluetooth колонка
Открыл депо, подтвердил через колл-ценр и получил.
Рекомендую, вещь в руках + логотип Универсала (категория подарки для бизнеса)
Зображення
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлень: 2790
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:11

  sharparchitect написав:
  klug написав:На наступний день підтягнеться депо і на нього можна буде дивитись. Я очікував більшого від ІБ :-(


Тоді ласкаво просимо до віртуального банку :-))) А в Екобанку взагалі нічого не видно по депозитам :-) Тут краще :-)


Вже прошло 20 днів, а депозиту мого не видно в ІБ... Телефонувати на горячу лінію знов?
sharparchitect
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:17

  sharparchitect написав:
  sharparchitect написав:
  klug написав:На наступний день підтягнеться депо і на нього можна буде дивитись. Я очікував більшого від ІБ :-(


Тоді ласкаво просимо до віртуального банку :-))) А в Екобанку взагалі нічого не видно по депозитам :-) Тут краще :-)


Вже прошло 20 днів, а депозиту мого не видно в ІБ... Телефонувати на горячу лінію знов?

Напишіть, будь ласка, нам в приватні повідомлення, уточніть Ваш ІПН?
Universal Bank
Представник банку
 
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  #<1 ... 580581582583
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