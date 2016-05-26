Додано: Суб 12 січ, 2019 19:44

clientage написав: mon55775 написав: Поэтому считают нужным уточнить Поэтому считают нужным уточнить

Эту ?

https://www.universalbank.com.ua/storag ... 102018.pdf

Шо вы думаете по п.12.2 этих тарифов? Когда там берут мин 15грн при выдаче тела депо, в течение 200дн после выплаты тела на карту или после истечения этих 200дн? Эту ?Шо вы думаете по п.12.2 этих тарифов? Когда там берут мин 15грн при выдаче тела депо, в течение 200дн после выплаты тела на карту или после истечения этих 200дн?

Да, посмотрел тарифы по пакету Платинум-депозитный и тоже насторожил этот пункт. Очевидно, что в течении 200 дней после выплаты процентов по депозиту, а также при возврате срочного депозита по его истечению, - операция по выдаче наличных не тарифицируется, комиссия не взимается.Выходит, что при размещении депозита сроком на год с ежемесячной выплатой процентов у ленивых и невнимательных клиентов есть все шансы получить свои проценты по депозиту за первые 6 месяцев с комиссией, если они вовремя их не снимут. А также клиенты, которые не обратились в банк в течении 200 дней с даты окончания вклада отдадут банку 1% от тела и процентов депозита.