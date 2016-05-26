Все как задумывалось - так и получилось.
Выиграл Портативная Bluetooth колонка
Открыл депо, подтвердил через колл-ценр и получил.
Рекомендую, вещь в руках + логотип Универсала (категория подарки для бизнеса)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:49
Позитив
Позитив.
Все как задумывалось - так и получилось.
Выиграл Портативная Bluetooth колонка
Открыл депо, подтвердил через колл-ценр и получил.
Рекомендую, вещь в руках + логотип Универсала (категория подарки для бизнеса)
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:11
Вже прошло 20 днів, а депозиту мого не видно в ІБ... Телефонувати на горячу лінію знов?
Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:17
Напишіть, будь ласка, нам в приватні повідомлення, уточніть Ваш ІПН?
Додано: Суб 12 січ, 2019 19:00
Прочитал отзывы на сайте Минфин, сильно удивился множеству негативных отзывов.
Поэтому считают нужным уточнить, так как клиент Универсалбанка всего 20 дней.
При открытии гривневого депозита в банке клиентам выдается карточка Visa Platinum, есть
ли какие-то ежемесячные или годовые платежи за ее обслуживание, или за обслуживание текущего счета, за СМС-информирование?
Депозит по окончании срока выдается через кассу без комиссий? Откуда столько негативных откликов о том что с людей при выдаче их депозита брали различные комиссии?
Додано: Суб 12 січ, 2019 19:07
Re: Універсал (Universal Bank)
Нет у МОНО КДВ , того и недовольство.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 12 січ, 2019 19:07
Re: Універсал (Universal Bank)
А так при оформлении карты вам шо тарифы по ней не выдали, с ними не ознакомили, и вы просто так взяли и оформили карту?
Эту ?
Шо вы думаете по п.12.2 этих тарифов? Когда там берут мин 15грн при выдаче тела депо, в течение 200дн после выплаты тела на карту или после истечения этих 200дн?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 12 січ, 2019 19:44
Да, посмотрел тарифы по пакету Платинум-депозитный и тоже насторожил этот пункт. Очевидно, что в течении 200 дней после выплаты процентов по депозиту, а также при возврате срочного депозита по его истечению, - операция по выдаче наличных не тарифицируется, комиссия не взимается.
Выходит, что при размещении депозита сроком на год с ежемесячной выплатой процентов у ленивых и невнимательных клиентов есть все шансы получить свои проценты по депозиту за первые 6 месяцев с комиссией, если они вовремя их не снимут. А также клиенты, которые не обратились в банк в течении 200 дней с даты окончания вклада отдадут банку 1% от тела и процентов депозита.
Додано: Суб 12 січ, 2019 22:30
Откройте "мегагнучкий" (до запитання) сбрасываете туда на чуть меньший % и через 14 дней отлежки снимаете без комиссии.
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Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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