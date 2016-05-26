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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 581582583584

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 585
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
168
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
149
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
101
Всього голосів : 585
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 10:06

  Кащей написав:Кто-нибудь пробовал зарегистрировать бесплатную депозитную Платину в программе lounge key? Как это делается? На сайте LK написано, что банк-эмитент должен предоставить некий URL, по которому и происходит регистрация.

В банке не особо знают, что это за продукт.
https://www.visa.com.ua/uk_UA/pay-with- ... e-key.html - выберите свою карту по соответствующему линку.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 13:37

Son of Sun, спасибо. Зарегистрировался. А как добавить вторую (третью) карту?
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 13:45

  Кащей написав:Son of Sun, спасибо. Зарегистрировался. А как добавить вторую (третью) карту?

Под каждую карту новый аккаунт
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:49

Re: Універсал (Universal Bank)

Как СЭП отправлять на платиновый 2600? Напрямую или у Универсала котловой есть?
Кащей
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Повідомлень: 1097
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 23:36

  Кащей написав:Как СЭП отправлять на платиновый 2600? Напрямую или у Универсала котловой есть?

Напрямую
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