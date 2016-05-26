Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 січ, 2019 10:06
Кащей написав:
Кто-нибудь пробовал зарегистрировать бесплатную депозитную Платину в программе lounge key? Как это делается? На сайте LK написано, что банк-эмитент должен предоставить некий URL, по которому и происходит регистрация.
В банке не особо знают, что это за продукт.
https://www.visa.com.ua/uk_UA/pay-with- ... e-key.html
- выберите свою карту по соответствующему линку.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Son of Sun
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Додано: Вів 15 січ, 2019 13:37
Son of Sun, спасибо. Зарегистрировался. А как добавить вторую (третью) карту?
Кащей
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Додано: Вів 15 січ, 2019 13:45
Кащей написав: Son of Sun
, спасибо. Зарегистрировался. А как добавить вторую (третью) карту?
Под каждую карту новый аккаунт
+ 50 грн к депозиту на минфине, промокод F9GZULI
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Додано: Вів 22 січ, 2019 21:49
Как СЭП отправлять на платиновый 2620? Напрямую или у Универсала котловой есть?
Востаннє редагувалось
Кащей
в Сер 23 січ, 2019 08:53, всього редагувалось 1 раз.
Кащей
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Подякували: 51 раз.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 23:36
Кащей написав:
Как СЭП отправлять на платиновый 2600? Напрямую или у Универсала котловой есть?
Напрямую
+ 50 грн к депозиту на минфине, промокод F9GZULI
Stringer
Повідомлень: 8944
З нами з: 23.01.13
Подякував: 259 раз.
Подякували: 1260 раз.
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1
Додано: Сер 23 січ, 2019 21:26
А в Запорожье, что нет отделений Универсал банка? Кто в курсе?
barborys
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