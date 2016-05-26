В банке не особо знают, что это за продукт.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 січ, 2019 10:06
В банке не особо знают, что это за продукт.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Вів 15 січ, 2019 13:37
Son of Sun, спасибо. Зарегистрировался. А как добавить вторую (третью) карту?
Додано: Вів 15 січ, 2019 13:45
Под каждую карту новый аккаунт
+ 50 грн к депозиту на минфине, промокод F9GZULI
Додано: Вів 22 січ, 2019 21:49
Re: Універсал (Universal Bank)
Как СЭП отправлять на платиновый 2620? Напрямую или у Универсала котловой есть?
Востаннє редагувалось Кащей в Сер 23 січ, 2019 08:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 22 січ, 2019 23:36
Напрямую
+ 50 грн к депозиту на минфине, промокод F9GZULI
Додано: Чет 24 січ, 2019 08:37
2 представителю УБ:
Внесите ясность,
уточните, как понимать формулировку из п.12.2
"а) протягом 200-т календарних днів" ?
Додано: Чет 24 січ, 2019 08:43
Уже ж усьо обсасывали: после того как деньги с депо упали на карту, у вас есть 200 дней для их бесплатного снятия.
Желаете дольше 200 дней находиться - откройте мегагнучкий и с него через 14 дней снимаете когда угодно бесплатно (но только через кассу).
Востаннє редагувалось Son of Sun в Чет 24 січ, 2019 08:44, всього редагувалось 1 раз.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: Чет 24 січ, 2019 08:44
[Fin501] тело депозита и процентов это не касается.
для всего остального есть другие банки.
В банкомате Универсала при снятии налички выскакивает транспорант что будет комисс и с оговорками. Оговорки - самое важное в том сообщении.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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