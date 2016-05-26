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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 січ, 2019 09:54
[Fin501] написав: Universal Bank написав: Кащей написав:
Зачисление бесплатное, а вот со снятием ясности нет.
в тарифах указано в каких случаях снятие бесплатно. Пункт 12.2
если карта Платинум депозитная (открыта под депозит)
2 представителю УБ:
Внесите ясность,
уточните, как понимать формулировку из п.12.2 "а) протягом 200-т календарних днів"
?
Son of Sun верно написал:" после того как деньги с депо упали на карту, у вас есть 200 дней для их бесплатного снятия..." Спасибо
Если средства лежат более, вздыматься комиссия
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Додано: Чет 24 січ, 2019 10:34
Universal Bank написав: [Fin501] написав:
2 представителю УБ:
Внесите ясность,
уточните, как понимать формулировку из п.12.2 "а) протягом 200-т календарних днів"
?
Son of Sun верно написал:" после того как деньги с депо упали на карту, у вас есть 200 дней для их бесплатного снятия..." Спасибо
Если средства лежат более, вздыматься комиссия
ёханый бабай с "гениями" формулировки из Уни..
мысль вашего банка "о периоде 200 дней" из п.12.2 тарифов на пакет Платинум_депозитный выражается словами:
"а) протягом 200-т календарних днів з дня проведення таких операцій:"
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Додано: Чет 24 січ, 2019 11:13
Universal Bank написав:
Если средства лежат более, вздыматься комиссия
Могучая какая комиссия - прямо вздымается
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EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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