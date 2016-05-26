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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 582583584585

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 585
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
168
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
149
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
101
Всього голосів : 585
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 09:54

  [Fin501] написав:
  Universal Bank написав:
  Кащей написав:Зачисление бесплатное, а вот со снятием ясности нет.

в тарифах указано в каких случаях снятие бесплатно. Пункт 12.2 если карта Платинум депозитная (открыта под депозит)


2 представителю УБ:

Внесите ясность,
уточните, как понимать формулировку из п.12.2
"а) протягом 200-т календарних днів" ?



Son of Sun верно написал:" после того как деньги с депо упали на карту, у вас есть 200 дней для их бесплатного снятия..." Спасибо

Если средства лежат более, вздыматься комиссия
Universal Bank
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 10:34

  Universal Bank написав:
  [Fin501] написав:2 представителю УБ:

Внесите ясность,
уточните, как понимать формулировку из п.12.2
"а) протягом 200-т календарних днів" ?


Son of Sun верно написал:" после того как деньги с депо упали на карту, у вас есть 200 дней для их бесплатного снятия..." Спасибо

Если средства лежат более, вздыматься комиссия


ёханый бабай с "гениями" формулировки из Уни..

мысль вашего банка "о периоде 200 дней" из п.12.2 тарифов на пакет Платинум_депозитный выражается словами:

"а) протягом 200-т календарних днів з дня проведення таких операцій:"
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 11:13

  Universal Bank написав:Если средства лежат более, вздыматься комиссия

Могучая какая комиссия - прямо вздымается ! :D
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 11:42

  mustbe написав:
  Universal Bank написав:Если средства лежат более, вздыматься комиссия

Могучая какая комиссия - прямо вздымается ! :D


Взимается*
Извините :D
Universal Bank
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 15:00

  Universal Bank написав:
  clientage написав:А как сейчас можно открыть грн-депозит б/н-средствами?
Почитал ДКБО и не нашел явной такой возможности :(
Вот такой вар-т возможен?
1. В отд-и открыть текущий счет 2620хх и депо-2630хх.
Оставить заявление на списание с текущего на депо-2630 заданной суммы, например 100Кгрн
2. До конца дня (до 15..17:00) перевести из др. банка СЭПом на 2620хх необходимую сумму.

Спасибо за идею!
Сейчас данная модель на реализации. По результату запуска данной возможности дополнительно сообщим всем клиентам.


А планируется сразу дать возможность пополнять 2630 по безналу ?
Тем более у вас же депо с пополнением появились. Тут без такой возможности совсем грустно получается. :cry:
Или можно так уже?
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