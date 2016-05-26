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Універсал (Universal Bank)
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Додано: Чет 24 січ, 2019 09:54
[Fin501] написав: Universal Bank написав: Кащей написав:
Зачисление бесплатное, а вот со снятием ясности нет.
в тарифах указано в каких случаях снятие бесплатно. Пункт 12.2
если карта Платинум депозитная (открыта под депозит)
2 представителю УБ:
Внесите ясность,
уточните, как понимать формулировку из п.12.2 "а) протягом 200-т календарних днів"
?
Son of Sun верно написал:" после того как деньги с депо упали на карту, у вас есть 200 дней для их бесплатного снятия..." Спасибо
Если средства лежат более, вздыматься комиссия
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Додано: Чет 24 січ, 2019 10:34
Universal Bank написав: [Fin501] написав:
2 представителю УБ:
Внесите ясность,
уточните, как понимать формулировку из п.12.2 "а) протягом 200-т календарних днів"
?
Son of Sun верно написал:" после того как деньги с депо упали на карту, у вас есть 200 дней для их бесплатного снятия..." Спасибо
Если средства лежат более, вздыматься комиссия
ёханый бабай с "гениями" формулировки из Уни..
мысль вашего банка "о периоде 200 дней" из п.12.2 тарифов на пакет Платинум_депозитный выражается словами:
"а) протягом 200-т календарних днів з дня проведення таких операцій:"
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Додано: Чет 24 січ, 2019 11:13
Universal Bank написав:
Если средства лежат более, вздыматься комиссия
Могучая какая комиссия - прямо вздымается
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EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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mustbe
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Додано: Чет 24 січ, 2019 11:42
mustbe написав: Universal Bank написав:
Если средства лежат более, вздыматься комиссия
Могучая какая комиссия - прямо вздымается
! :D
Взимается*
Извините :D
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Додано: Чет 24 січ, 2019 15:00
Universal Bank написав: clientage написав:
А как сейчас можно открыть грн-депозит б/н-средствами?
Почитал ДКБО и не нашел явной такой возможности
Вот такой вар-т возможен?
1. В отд-и открыть текущий счет 2620хх и депо-2630хх.
Оставить заявление на списание с текущего на депо-2630 заданной суммы, например 100Кгрн
2. До конца дня (до 15..17:00) перевести из др. банка СЭПом на 2620хх необходимую сумму.
Спасибо за идею!
Сейчас данная модель на реализации. По результату запуска данной возможности дополнительно сообщим всем клиентам.
А планируется сразу дать возможность пополнять 2630 по безналу ?
Тем более у вас же депо с пополнением появились. Тут без такой возможности совсем грустно получается.
Или можно так уже?
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Aps
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Додано: Чет 24 січ, 2019 15:24
Aps написав: Universal Bank написав: clientage написав:
А как сейчас можно открыть грн-депозит б/н-средствами?
Почитал ДКБО и не нашел явной такой возможности :(
Вот такой вар-т возможен?
1. В отд-и открыть текущий счет 2620хх и депо-2630хх.
Оставить заявление на списание с текущего на депо-2630 заданной суммы, например 100Кгрн
2. До конца дня (до 15..17:00) перевести из др. банка СЭПом на 2620хх необходимую сумму.
Спасибо за идею!
Сейчас данная модель на реализации. По результату запуска данной возможности дополнительно сообщим всем клиентам.
А планируется сразу дать возможность пополнять 2630 по безналу ?
Тем более у вас же депо с пополнением появились. Тут без такой возможности совсем грустно получается. :cry:
Или можно так уже?
да, планируем, сейчас на реализации. Перед запуском расскажем более детально. Спасибо
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Додано: Чет 24 січ, 2019 16:47
А моя схемка открытия сработала, всё чики-пики ))
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 24 січ, 2019 18:31
clientage написав:
А моя схемка открытия сработала, всё чики-пики ))
Схему в студію.
Гриценко...наш Президент
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Додано: Чет 24 січ, 2019 20:21
Квесторе_поверніться написав: clientage написав:
А моя схемка открытия сработала, всё чики-пики ))
Схему в студію.
ну так в два поста назад цитата ж есть
см. viewtopic.php?p=4547230#p4547230
Прям на карточный под депо мона все закинуть и в конце дня с него менагер разместит депо
Единственное, шо чуток напрягает, эт срок - в течение текущего дня
Нормальные банки разрешают такое делать в течение 5(ЭксИм)..14(Ощад) календарных дней
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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