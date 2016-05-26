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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 січ, 2019 05:43
clientage написав: Квесторе_поверніться написав: clientage написав:
А моя схемка открытия сработала, всё чики-пики ))
Схему в студію.
ну так в два поста назад цитата ж есть
см. viewtopic.php?p=4547230#p4547230
Прям на карточный под депо мона все закинуть и в конце дня с него менагер разместит депо
Единственное, шо чуток напрягает, эт срок - в течение текущего дня
Нормальные банки разрешают такое делать в течение 5(ЭксИм)..14(Ощад) календарных дней
одним платежом от одного банка безналом или можно с разных насобирать по сусекам
никому не верю
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 06:55
мы с трёх натрясли
... делайте хоть что-нибудь!
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