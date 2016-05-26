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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 583584585586

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 585
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
168
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
149
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
101
Всього голосів : 585
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 05:43

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:А моя схемка открытия сработала, всё чики-пики ))

Схему в студію. :wink:

ну так в два поста назад цитата ж есть
см. viewtopic.php?p=4547230#p4547230
Прям на карточный под депо мона все закинуть и в конце дня с него менагер разместит депо :)
Единственное, шо чуток напрягает, эт срок - в течение текущего дня :(
Нормальные банки разрешают такое делать в течение 5(ЭксИм)..14(Ощад) календарных дней :idea:
одним платежом от одного банка безналом или можно с разных насобирать по сусекам
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 06:55

мы с трёх натрясли :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:03

  [Fin501] написав:Вопрос к офиц. представителю УБ:

Депозит "Святковий" 4,5 місяці

в случае капитализации процентов по этому депо, какая периодичность капитализации?

Капитализация - это выплата процентов, только не на текущий счет, а на депозитный.
Периодичность от этого не меняется – 45 дней.
Universal Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:01

  Universal Bank написав:
  [Fin501] написав:Вопрос к офиц. представителю УБ:

Депозит "Святковий" 4,5 місяці

в случае капитализации процентов по этому депо, какая периодичность капитализации?

Капитализация - это выплата процентов, только не на текущий счет, а на депозитный.
Периодичность от этого не меняется – 45 дней.

А мож ежемесечная капитализация? Ну или ёжеквартальная :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:37

  Universal Bank написав:
  [Fin501] написав:Вопрос к офиц. представителю УБ:

Депозит "Святковий" 4,5 місяці

в случае капитализации процентов по этому депо, какая периодичность капитализации?

Капитализация - это выплата процентов, только не на текущий счет, а на депозитный.
Периодичность от этого не меняется – 45 дней.


У вас на оф.сайте УБ в ДВУХ местах написано, что по депо "Святковий" 4,5 місяці"

выплаты производятся ЕЖЕМЕСЯЧНО, т.е. каждые 30 дней примерно:

здесь - https://www.universalbank.com.ua/your-deposits (в Умовах депо 4,5мес.)

и здесь - https://www.universalbank.com.ua/your-deposits (см. Депозитный Калькулятор на депо сроком 4.5мес)

Так кому верить по периодичности выплат 30/45 дней, вам, консультанту или сайту вашего банка? ))
[Fin501]
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 10:03

Відсотки по депо з картки Платинум_депозитний можна знімати без комісії в банкоматах будь-яких банків чи лише в банкоматах Універсалу? В тарифах це прописано не однозначно...
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