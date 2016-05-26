Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 січ, 2019 05:43
clientage написав: Квесторе_поверніться написав: clientage написав:
А моя схемка открытия сработала, всё чики-пики ))
Схему в студію.
ну так в два поста назад цитата ж есть
см.
viewtopic.php?p=4547230#p4547230
Прям на карточный под депо мона все закинуть и в конце дня с него менагер разместит депо
Единственное, шо чуток напрягает, эт срок - в течение текущего дня
Нормальные банки разрешают такое делать в течение 5(ЭксИм)..14(Ощад) календарных дней
одним платежом от одного банка безналом или можно с разных насобирать по сусекам
никому не верю
sens
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 06:55
мы с трёх натрясли
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clientage
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:03
[Fin501] написав:
Вопрос к офиц. представителю УБ:
Депозит "Святковий" 4,5 місяці
в случае
капитализации
процентов по этому депо, какая периодичность капитализации?
Капитализация - это выплата процентов, только не на текущий счет, а на депозитный.
Периодичность от этого не меняется – 45 дней.
Universal Bank
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:01
Universal Bank написав: [Fin501] написав:
Вопрос к офиц. представителю УБ:
Депозит "Святковий" 4,5 місяці
в случае
капитализации
процентов по этому депо, какая периодичность капитализации?
Капитализация - это выплата процентов, только не на текущий счет, а на депозитный.
Периодичность от этого не меняется – 45 дней.
А мож ежемесечная капитализация? Ну или ёжеквартальная
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:37
Universal Bank написав: [Fin501] написав:
Вопрос к офиц. представителю УБ:
Депозит "Святковий" 4,5 місяці
в случае
капитализации
процентов по этому депо, какая периодичность капитализации?
Капитализация - это выплата процентов, только не на текущий счет, а на депозитный.
Периодичность от этого не меняется –
45 дней
.
У вас на оф.сайте УБ в ДВУХ местах написано, что по депо "Святковий" 4,5 місяці"
выплаты производятся ЕЖЕМЕСЯЧНО, т.е. каждые 30 дней примерно:
здесь -
https://www.universalbank.com.ua/your-deposits
(в Умовах депо 4,5мес.)
и здесь -
https://www.universalbank.com.ua/your-deposits
(см. Депозитный Калькулятор на депо сроком 4.5мес)
Так кому верить по периодичности выплат 30/45 дней, вам, консультанту или сайту вашего банка? ))
[Fin501]
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Додано: Нед 27 січ, 2019 10:03
Відсотки по депо з картки Платинум_депозитний можна знімати без комісії в банкоматах будь-яких банків чи лише в банкоматах Універсалу? В тарифах це прописано не однозначно...
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