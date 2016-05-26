Універсал (Universal Bank)
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 05:43
clientage написав: Квесторе_поверніться написав: clientage написав:
А моя схемка открытия сработала, всё чики-пики ))
Схему в студію.
ну так в два поста назад цитата ж есть
см.
viewtopic.php?p=4547230#p4547230
Прям на карточный под депо мона все закинуть и в конце дня с него менагер разместит депо
Единственное, шо чуток напрягает, эт срок - в течение текущего дня
Нормальные банки разрешают такое делать в течение 5(ЭксИм)..14(Ощад) календарных дней
одним платежом от одного банка безналом или можно с разных насобирать по сусекам
никому не верю
sens
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 06:55
мы с трёх натрясли
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clientage
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:03
[Fin501] написав:
Вопрос к офиц. представителю УБ:
Депозит "Святковий" 4,5 місяці
в случае
капитализации
процентов по этому депо, какая периодичность капитализации?
Капитализация - это выплата процентов, только не на текущий счет, а на депозитный.
Периодичность от этого не меняется – 45 дней.
Universal Bank
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:01
Universal Bank написав: [Fin501] написав:
Вопрос к офиц. представителю УБ:
Депозит "Святковий" 4,5 місяці
в случае
капитализации
процентов по этому депо, какая периодичность капитализации?
Капитализация - это выплата процентов, только не на текущий счет, а на депозитный.
Периодичность от этого не меняется – 45 дней.
А мож ежемесечная капитализация? Ну или ёжеквартальная
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:37
Universal Bank написав: [Fin501] написав:
Вопрос к офиц. представителю УБ:
Депозит "Святковий" 4,5 місяці
в случае
капитализации
процентов по этому депо, какая периодичность капитализации?
Капитализация - это выплата процентов, только не на текущий счет, а на депозитный.
Периодичность от этого не меняется –
45 дней
.
У вас на оф.сайте УБ в ДВУХ местах написано, что по депо "Святковий" 4,5 місяці"
выплаты производятся ЕЖЕМЕСЯЧНО, т.е. каждые 30 дней примерно:
здесь -
https://www.universalbank.com.ua/your-deposits
(в Умовах депо 4,5мес.)
и здесь -
https://www.universalbank.com.ua/your-deposits
(см. Депозитный Калькулятор на депо сроком 4.5мес)
Так кому верить по периодичности выплат 30/45 дней, вам, консультанту или сайту вашего банка? ))
[Fin501]
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Додано: Нед 27 січ, 2019 10:03
Відсотки по депо з картки Платинум_депозитний можна знімати без комісії в банкоматах будь-яких банків чи лише в банкоматах Універсалу? В тарифах це прописано не однозначно...
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KIM30
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Додано: Нед 27 січ, 2019 12:42
Универсал всегда начисляет проценты по депо копейка в копейку или у них так принято минус 3-5-7 копеек недолив? А то по одному депо всё норм, а по второму 7,5 (8) копеек недолёт.
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zhertovskiy
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Додано: Нед 27 січ, 2019 17:05
"[Fin501]"
По открытому 11.12 первое начисление % прошло 25.01
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Alex_ki
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Додано: Пон 28 січ, 2019 04:16
KIM30 написав:
Відсотки по депо з картки Платинум_депозитний можна знімати без комісії в банкоматах будь-яких банків чи лише в банкоматах Універсалу? В тарифах це прописано не однозначно...
тарифы к этой карте "раком" выписаны, безобразно, наверно какие-то студенты-юристы участвовали в их подготовке.
в тексте тарифов совсем не прописано
с какого момента
отсчитывать эти 200дней "бескомиссионного" снятия наличных с карты. Офиц. представитель УБ объяснил, что
с момента зачисления процентов/суммы депо на карту
(см. пп. 12.2 тарифов) начинается отсчет этих 200дней снятия наличных без комиссии.
При этом провести снятие наличных с карты (на условиях выше) действительно можно В ЛЮБОМ БАНКЕ на терр. Украины, здесь однозначно.
[Fin501]
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Додано: Пон 28 січ, 2019 04:30
Alex_ki написав:
"[Fin501]"
По открытому 11.12 первое начисление % прошло 25.01
ну, да, на сайте УБ указана
ежемесячная
выплата процентов по депо "Святковий, 4,5мес", а по факту имеем выплаты каждые 45дней, типа в банке "ошиблись".
[Fin501]
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П'ят 25 січ, 2019 17:24 Viz