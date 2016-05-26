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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 584585586587

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 586
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
168
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
150
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
101
Всього голосів : 586
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 06:25

  zhertovskiy написав:Универсал всегда начисляет проценты по депо копейка в копейку или у них так принято минус 3-5-7 копеек недолив? А то по одному депо всё норм, а по второму 7,5 (8) копеек недолёт.


не могу сказать за выплаченные на карту проценты, но по начисленым процентам (по данным и-банкинга) за 1 неделю уже есть "недолив" в 1коп., НИЧЕМ не обоснованный.


пс. в РВС банке похожая история, там не округляют сумму процентов по математ. правилам, а "отсекают" до двух знаков после запятой 1000,01999=1000,01


пс2. вообще очень интересно, в укр. законодательстве прописано где-нибудь требование, как определять расчетную сумму типа 1,26999 для выплаты? округлять=1,27 или отсекать=1,26 ?
[Fin501]
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 08:07

Акция с призами

А что это уже прям часа в два-три ночи при попытке определить себе приз на шести картах выдаётся сообщение, что на сегодня лоты по акции исчерпаны, пробуйте завтра (как-то так, по смыслу). День идёт всего два-три часа, а призы уже закончились? Или это вообще вся акция уже закончилась?
P.S. Невольно вспоминается анекдот про ты б ещё в полтретьего пришёл :)
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 09:59

  [Fin501] написав:
  Universal Bank написав:
  [Fin501] написав:Вопрос к офиц. представителю УБ:

Депозит "Святковий" 4,5 місяці

в случае капитализации процентов по этому депо, какая периодичность капитализации?

Капитализация - это выплата процентов, только не на текущий счет, а на депозитный.
Периодичность от этого не меняется – 45 дней.


У вас на оф.сайте УБ в ДВУХ местах написано, что по депо "Святковий" 4,5 місяці"

выплаты производятся ЕЖЕМЕСЯЧНО, т.е. каждые 30 дней примерно:

здесь - https://www.universalbank.com.ua/your-deposits (в Умовах депо 4,5мес.)

и здесь - https://www.universalbank.com.ua/your-deposits (см. Депозитный Калькулятор на депо сроком 4.5мес)

Так кому верить по периодичности выплат 30/45 дней, вам, консультанту или сайту вашего банка? ))

Спасибо, исправляем информацию на сайте
Universal Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:10

-360

Universal Bank, по истории операций у меня на карте остаток 0 и такой остаток я и ожидал увидеть. Но я вижу какие-то странные "Доступно: -360.00 UAH":

Зображення

Что это может быть.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:18

Похоже это новые тарифы...

власників пакетів Platinum_депозитний. Пакет оформлюється за умови наявності у клієнта строкового депозиту в ПАТ «Універсал Банк». Дата впровадження в дію 12/10/2018 р.


Просто какое-то разочарование. Ни СМС, ни письма вонючего электронного не могут прислать о том, что, дескать, вводятся новые тарифы по имеющемуся у вас продукту.

Причем была же уже в прошлом году ситуация, когда нелепые деньги списывали с клиентов и оправдывались потом.

Не то, чтобы в других банках сильно лучше, но для такого как универ это пренебрежение, я считаю, недопустимо.

Прощай банк!
Esq
 
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