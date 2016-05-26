Універсал (Universal Bank)
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Додано: Пон 28 січ, 2019 06:25
zhertovskiy написав:
Универсал всегда начисляет проценты по депо копейка в копейку или у них так принято минус 3-5-7 копеек недолив? А то по одному депо всё норм, а по второму 7,5 (8) копеек недолёт.
не могу сказать за выплаченные на карту проценты, но по начисленым процентам (по данным и-банкинга) за 1 неделю уже есть "недолив" в 1коп., НИЧЕМ не обоснованный.
пс. в РВС банке похожая история, там не округляют сумму процентов по математ. правилам, а "отсекают" до двух знаков после запятой 1000,01999=1000,01
пс2. вообще очень интересно, в укр. законодательстве прописано где-нибудь требование, как определять расчетную сумму типа 1,26999 для выплаты? округлять=1,27 или отсекать=1,26 ?
[Fin501]
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Додано: Пон 28 січ, 2019 08:07
А что это уже прям часа в два-три ночи при попытке определить себе приз на шести картах выдаётся сообщение, что на сегодня лоты по акции исчерпаны, пробуйте завтра (как-то так, по смыслу). День идёт всего два-три часа, а призы уже закончились? Или это вообще вся акция уже закончилась?
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Додано: Пон 28 січ, 2019 09:59
[Fin501] написав: Universal Bank написав: [Fin501] написав:
Вопрос к офиц. представителю УБ:
Депозит "Святковий" 4,5 місяці
в случае
капитализации
процентов по этому депо, какая периодичность капитализации?
Капитализация - это выплата процентов, только не на текущий счет, а на депозитный.
Периодичность от этого не меняется –
45 дней
.
У вас на оф.сайте УБ в ДВУХ местах написано, что по депо "Святковий" 4,5 місяці"
выплаты производятся ЕЖЕМЕСЯЧНО, т.е. каждые 30 дней примерно:
здесь -
https://www.universalbank.com.ua/your-deposits
(в Умовах депо 4,5мес.)
и здесь -
https://www.universalbank.com.ua/your-deposits
(см. Депозитный Калькулятор на депо сроком 4.5мес)
Так кому верить по периодичности выплат 30/45 дней, вам, консультанту или сайту вашего банка? ))
Спасибо, исправляем информацию на сайте
Universal Bank
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Додано: Пон 28 січ, 2019 11:10
Universal Bank
, по истории операций у меня на карте остаток 0 и такой остаток я и ожидал увидеть. Но я вижу какие-то странные "Доступно: -360.00 UAH":
Что это может быть.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 11:18
Похоже это новые тарифы...
власників пакетів Platinum_депозитний. Пакет оформлюється за умови наявності у клієнта строкового депозиту в ПАТ «Універсал Банк». Дата впровадження в дію 12/10/2018 р.
Просто какое-то разочарование. Ни СМС, ни письма вонючего электронного не могут прислать о том, что, дескать, вводятся новые тарифы по имеющемуся у вас продукту.
Причем была же уже в прошлом году ситуация, когда нелепые деньги списывали с клиентов и оправдывались потом.
Не то, чтобы в других банках сильно лучше, но для такого как универ это пренебрежение, я считаю, недопустимо.
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Esq
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Додано: Пон 28 січ, 2019 14:53
Esq І що у нових тарифах? За неактивність знімає лише з позитивного залишку (згідно тарифів). Інших пунктів під вашу суму я не бачу.
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klug
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Додано: Пон 28 січ, 2019 14:56
Esq написав:
Похоже это новые тарифы...
власників пакетів Platinum_депозитний. Пакет оформлюється за умови наявності у клієнта строкового депозиту в ПАТ «Універсал Банк». Дата впровадження в дію 12/10/2018 р.
Просто какое-то разочарование. Ни СМС, ни письма вонючего электронного не могут прислать о том, что, дескать, вводятся новые тарифы по имеющемуся у вас продукту.
Причем была же уже в прошлом году ситуация, когда нелепые деньги списывали с клиентов и оправдывались потом.
Не то, чтобы в других банках сильно лучше, но для такого как универ это пренебрежение, я считаю, недопустимо.
Прощай банк!
Універа тут вже немає...Комса2 лишилась.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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