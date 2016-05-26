А что это уже прям часа в два-три ночи при попытке определить себе приз на шести картах выдаётся сообщение, что на сегодня лоты по акции исчерпаны, пробуйте завтра (как-то так, по смыслу). День идёт всего два-три часа, а призы уже закончились? Или это вообще вся акция уже закончилась? P.S. Невольно вспоминается анекдот про ты б ещё в полтретьего пришёл
власників пакетів Platinum_депозитний. Пакет оформлюється за умови наявності у клієнта строкового депозиту в ПАТ «Універсал Банк». Дата впровадження в дію 12/10/2018 р.
Просто какое-то разочарование. Ни СМС, ни письма вонючего электронного не могут прислать о том, что, дескать, вводятся новые тарифы по имеющемуся у вас продукту.
Причем была же уже в прошлом году ситуация, когда нелепые деньги списывали с клиентов и оправдывались потом.
Не то, чтобы в других банках сильно лучше, но для такого как универ это пренебрежение, я считаю, недопустимо.
Прощай банк!
Універа тут вже немає...Комса2 лишилась.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Кто-нибудь в курсе, когда эта акция с выбором из шести карт дополнительного процента или подарка заканчивается? В официальных правилах написано, что до 31.12.2018, и банк может продлить. Продлил, но непонятно на сколько. До конца января? Пока призы не закончатся? Другой вариант?
candidat написав:Кто-нибудь в курсе, когда эта акция с выбором из шести карт дополнительного процента или подарка заканчивается? В официальных правилах написано, что до 31.12.2018, и банк может продлить. Продлил, но непонятно на сколько. До конца января? Пока призы не закончатся? Другой вариант?