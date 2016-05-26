candidat написав:Кто-нибудь в курсе, когда эта акция с выбором из шести карт дополнительного процента или подарка заканчивается? В официальных правилах написано, что до 31.12.2018, и банк может продлить. Продлил, но непонятно на сколько. До конца января? Пока призы не закончатся? Другой вариант?
акция до 31.01.19 включительно
А еще продлевать не планируете? И по призам: в новости от 2 января о продлении акции среди призов указаны "термокружка, валіза, рюкзак, пауербанк", но со слов тех, кто участвовал, им выпадали колонка, бутылка, термос. Непонятно, какие призы реально доступны по акции. Кстати, если не секрет, а среди бонусных процентов еще остались крупные номиналы (от 1% и больше) или уже все разобрали и шансов вытащить что-то больше 0,25% уже нет?
candidat написав:Кто-нибудь в курсе, когда эта акция с выбором из шести карт дополнительного процента или подарка заканчивается? В официальных правилах написано, что до 31.12.2018, и банк может продлить. Продлил, но непонятно на сколько. До конца января? Пока призы не закончатся? Другой вариант?
акция до 31.01.19 включительно
А еще продлевать не планируете? И по призам: в новости от 2 января о продлении акции среди призов указаны "термокружка, валіза, рюкзак, пауербанк", но со слов тех, кто участвовал, им выпадали колонка, бутылка, термос. Непонятно, какие призы реально доступны по акции. Кстати, если не секрет, а среди бонусных процентов еще остались крупные номиналы (от 1% и больше) или уже все разобрали и шансов вытащить что-то больше 0,25% уже нет?
Не планируется. Призы есть все, что перечислили :wink: