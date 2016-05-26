candidat написав:Кто-нибудь в курсе, когда эта акция с выбором из шести карт дополнительного процента или подарка заканчивается? В официальных правилах написано, что до 31.12.2018, и банк может продлить. Продлил, но непонятно на сколько. До конца января? Пока призы не закончатся? Другой вариант?
акция до 31.01.19 включительно
А еще продлевать не планируете? И по призам: в новости от 2 января о продлении акции среди призов указаны "термокружка, валіза, рюкзак, пауербанк", но со слов тех, кто участвовал, им выпадали колонка, бутылка, термос. Непонятно, какие призы реально доступны по акции. Кстати, если не секрет, а среди бонусных процентов еще остались крупные номиналы (от 1% и больше) или уже все разобрали и шансов вытащить что-то больше 0,25% уже нет?
candidat написав:Кто-нибудь в курсе, когда эта акция с выбором из шести карт дополнительного процента или подарка заканчивается? В официальных правилах написано, что до 31.12.2018, и банк может продлить. Продлил, но непонятно на сколько. До конца января? Пока призы не закончатся? Другой вариант?
акция до 31.01.19 включительно
А еще продлевать не планируете? И по призам: в новости от 2 января о продлении акции среди призов указаны "термокружка, валіза, рюкзак, пауербанк", но со слов тех, кто участвовал, им выпадали колонка, бутылка, термос. Непонятно, какие призы реально доступны по акции. Кстати, если не секрет, а среди бонусных процентов еще остались крупные номиналы (от 1% и больше) или уже все разобрали и шансов вытащить что-то больше 0,25% уже нет?
Не планируется. Призы есть все, что перечислили :wink:
uaprofi написав:т.е. если выкрутить завтра с утра термос и прийти разместить депо на 1000 грн, то завтра можно и забрать термос. рюкзаки и термосы ещё остались?
Там минимум 5000 грн надо разместить на депозит. А приз выдают не сразу на месте, а спрашивают адрес, куда прислать. В правилах упоминается "Новая почта" ("для отримання винагороди у вигляді подарунку, після розміщення вкладу (депозиту), Учасник вказує адресу для доставки призу кур’єрською службою ТОВ “Нова Пошта», яка буде внесена Організатором до електронного реєстру"), так, наверное, присылают в ближайшее к указанному адресу ее отделение.