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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 585586587588

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 586
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
168
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
150
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
101
Всього голосів : 586
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:07

  Universal Bank написав:
  candidat написав:Кто-нибудь в курсе, когда эта акция с выбором из шести карт дополнительного процента или подарка заканчивается? В официальных правилах написано, что до 31.12.2018, и банк может продлить. Продлил, но непонятно на сколько. До конца января? Пока призы не закончатся? Другой вариант?

акция до 31.01.19 включительно

А еще продлевать не планируете?
И по призам: в новости от 2 января о продлении акции среди призов указаны "термокружка, валіза, рюкзак, пауербанк", но со слов тех, кто участвовал, им выпадали колонка, бутылка, термос. Непонятно, какие призы реально доступны по акции.
Кстати, если не секрет, а среди бонусных процентов еще остались крупные номиналы (от 1% и больше) или уже все разобрали и шансов вытащить что-то больше 0,25% уже нет?
candidat
 
Повідомлень: 515
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Подякували: 29 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:49

  candidat написав:
  Universal Bank написав:
  candidat написав:Кто-нибудь в курсе, когда эта акция с выбором из шести карт дополнительного процента или подарка заканчивается? В официальных правилах написано, что до 31.12.2018, и банк может продлить. Продлил, но непонятно на сколько. До конца января? Пока призы не закончатся? Другой вариант?

акция до 31.01.19 включительно

А еще продлевать не планируете?
И по призам: в новости от 2 января о продлении акции среди призов указаны "термокружка, валіза, рюкзак, пауербанк", но со слов тех, кто участвовал, им выпадали колонка, бутылка, термос. Непонятно, какие призы реально доступны по акции.
Кстати, если не секрет, а среди бонусных процентов еще остались крупные номиналы (от 1% и больше) или уже все разобрали и шансов вытащить что-то больше 0,25% уже нет?

Не планируется. Призы есть все, что перечислили :wink:
Universal Bank
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Повідомлень: 70
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:28

т.е. если выкрутить завтра с утра термос и прийти разместить депо на 1000 грн, то завтра можно и забрать термос.
рюкзаки и термосы ещё остались?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 19:20

  uaprofi написав:т.е. если выкрутить завтра с утра термос и прийти разместить депо на 1000 грн, то завтра можно и забрать термос.
рюкзаки и термосы ещё остались?

Там минимум 5000 грн надо разместить на депозит. А приз выдают не сразу на месте, а спрашивают адрес, куда прислать. В правилах упоминается "Новая почта" ("для отримання винагороди у вигляді подарунку, після розміщення вкладу (депозиту), Учасник вказує адресу для доставки призу кур’єрською службою ТОВ “Нова Пошта», яка буде внесена Організатором до електронного реєстру"), так, наверное, присылают в ближайшее к указанному адресу ее отделение.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 19:29

номер телефона на сайте в форме (для приза) и мой финансовый в банке (для депозита) могут же отличатся?

а рюкзак или термос кто-то брал? они нормальные?
в банке этот приз как-то оформляют?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 19:46

  candidat написав:, А приз выдают не сразу на месте, а спрашивают адрес, куда прислать. В правилах упоминается "Новая почта" ("для отримання винагороди у вигляді подарунку, після розміщення вкладу (депозиту), Учасник вказує адресу для доставки призу кур’єрською службою ТОВ “Нова Пошта», яка буде внесена Організатором до електронного реєстру"), так, наверное, присылают в ближайшее к указанному адресу ее отделение.

курьер принес в квартиру
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 19:50

Перешлют ли карту.

Оформляла депозит в отделении 1 по ул.Волосской 18/17 г. Киева.Карту , на которую должен упасть депо после окончания забрать не успела, уехала в другой город. Звоню на горячую линию с просьбой переслать карту на отделение в мой город. В ответ человек, ответивший по горячей линии, посоветовал решать вопрос непосредственно с отделением и дал городской телефон. Позвонила в отделение, сказали мне перезвонят в течении часа. Никто не перезвонил до конца дня.В Пивденном мне на горячей линии сразу же предложили переслать карту на нужное мне отделение, а тут непонятно как отнеслись к моей проблеме. Возможности ехать в Киев лишена пока. И что, чьи телефоны мне обрывать, чтоб встрепенулись и хоть что то внятное порекомендовали.
marina611
 
Повідомлень: 14
З нами з: 22.02.11
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 19:52

  uaprofi написав:т.е. если выкрутить завтра с утра термос и прийти разместить депо на 1000 грн, то завтра можно и забрать термос.
рюкзаки и термосы ещё остались?

после оформления депозита, приз отправляется в течении 10 дней.
Universal Bank
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 19:56

  marina611 написав:Оформляла депозит в отделении 1 по ул.Волосской 18/17 г. Киева.Карту , на которую должен упасть депо после окончания забрать не успела, уехала в другой город. Звоню на горячую линию с просьбой переслать карту на отделение в мой город. В ответ человек, ответивший по горячей линии, посоветовал решать вопрос непосредственно с отделением и дал городской телефон. Позвонила в отделение, сказали мне перезвонят в течении часа. Никто не перезвонил до конца дня.В Пивденном мне на горячей линии сразу же предложили переслать карту на нужное мне отделение, а тут непонятно как отнеслись к моей проблеме. Возможности ехать в Киев лишена пока. И что, чьи телефоны мне обрывать, чтоб встрепенулись и хоть что то внятное порекомендовали.

Написали в личные сообщения
Universal Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 70
З нами з: 26.06.17
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