Додано: Сер 30 січ, 2019 19:50

Оформляла депозит в отделении 1 по ул.Волосской 18/17 г. Киева.Карту , на которую должен упасть депо после окончания забрать не успела, уехала в другой город. Звоню на горячую линию с просьбой переслать карту на отделение в мой город. В ответ человек, ответивший по горячей линии, посоветовал решать вопрос непосредственно с отделением и дал городской телефон. Позвонила в отделение, сказали мне перезвонят в течении часа. Никто не перезвонил до конца дня.В Пивденном мне на горячей линии сразу же предложили переслать карту на нужное мне отделение, а тут непонятно как отнеслись к моей проблеме. Возможности ехать в Киев лишена пока. И что, чьи телефоны мне обрывать, чтоб встрепенулись и хоть что то внятное порекомендовали.