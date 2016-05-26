candidat написав:Кто-нибудь в курсе, когда эта акция с выбором из шести карт дополнительного процента или подарка заканчивается? В официальных правилах написано, что до 31.12.2018, и банк может продлить. Продлил, но непонятно на сколько. До конца января? Пока призы не закончатся? Другой вариант?
акция до 31.01.19 включительно
Что-то ваши слова расходятся с тем, что я вижу на своем экране. Раз уж акция на февраль не продлевается, хотел 31-го открыть депозит с призом, но препятствие налицо. Так действует акция 31 января или нет?
candidat написав:Кто-нибудь в курсе, когда эта акция с выбором из шести карт дополнительного процента или подарка заканчивается? В официальных правилах написано, что до 31.12.2018, и банк может продлить. Продлил, но непонятно на сколько. До конца января? Пока призы не закончатся? Другой вариант?
акция до 31.01.19 включительно
Что-то ваши слова расходятся с тем, что я вижу на своем экране. Раз уж акция на февраль не продлевается, хотел 31-го открыть депозит с призом, но препятствие налицо. Так действует акция 31 января или нет?
Действует. Устранили проблему. Повторно проходите пожалуйста регистрацию.
Национальный банк большим штрафом наказал Универсал Банк за нарушения в сфере финансового мониторинга.
«Штраф в размере 14 млн 382 тыс. 472,28 грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Она заключается в проведении клиентами банка финансовых операций по переводу средств, которые содержат признаки отмывания, в сумме около 2,8 млрд грн», – сообщили в НБУ.