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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 586587588589

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 586
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
168
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
150
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
101
Всього голосів : 586
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 04:03

  Universal Bank написав:
  candidat написав:Кто-нибудь в курсе, когда эта акция с выбором из шести карт дополнительного процента или подарка заканчивается? В официальных правилах написано, что до 31.12.2018, и банк может продлить. Продлил, но непонятно на сколько. До конца января? Пока призы не закончатся? Другой вариант?

акция до 31.01.19 включительно

Что-то ваши слова расходятся с тем, что я вижу на своем экране. Раз уж акция на февраль не продлевается, хотел 31-го открыть депозит с призом, но препятствие налицо. Так действует акция 31 января или нет?

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candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:45

  candidat написав:
  Universal Bank написав:
  candidat написав:Кто-нибудь в курсе, когда эта акция с выбором из шести карт дополнительного процента или подарка заканчивается? В официальных правилах написано, что до 31.12.2018, и банк может продлить. Продлил, но непонятно на сколько. До конца января? Пока призы не закончатся? Другой вариант?

акция до 31.01.19 включительно

Что-то ваши слова расходятся с тем, что я вижу на своем экране. Раз уж акция на февраль не продлевается, хотел 31-го открыть депозит с призом, но препятствие налицо. Так действует акция 31 января или нет?

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Действует. Устранили проблему. Повторно проходите пожалуйста регистрацию.
Universal Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:39

Национальный банк большим штрафом наказал Универсал Банк за нарушения в сфере финансового мониторинга.

«Штраф в размере 14 млн 382 тыс. 472,28 грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
Она заключается в проведении клиентами банка финансовых операций по переводу средств, которые содержат признаки отмывания,
в сумме около 2,8 млрд грн»,
– сообщили в НБУ.

https://finclub.net/news/bank-tigipko-o ... d-grn.html
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greenozon
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