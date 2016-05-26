candidat написав:Кто-нибудь в курсе, когда эта акция с выбором из шести карт дополнительного процента или подарка заканчивается? В официальных правилах написано, что до 31.12.2018, и банк может продлить. Продлил, но непонятно на сколько. До конца января? Пока призы не закончатся? Другой вариант?
акция до 31.01.19 включительно
Что-то ваши слова расходятся с тем, что я вижу на своем экране. Раз уж акция на февраль не продлевается, хотел 31-го открыть депозит с призом, но препятствие налицо. Так действует акция 31 января или нет?
candidat написав:Кто-нибудь в курсе, когда эта акция с выбором из шести карт дополнительного процента или подарка заканчивается? В официальных правилах написано, что до 31.12.2018, и банк может продлить. Продлил, но непонятно на сколько. До конца января? Пока призы не закончатся? Другой вариант?
акция до 31.01.19 включительно
Что-то ваши слова расходятся с тем, что я вижу на своем экране. Раз уж акция на февраль не продлевается, хотел 31-го открыть депозит с призом, но препятствие налицо. Так действует акция 31 января или нет?
Действует. Устранили проблему. Повторно проходите пожалуйста регистрацию.
Национальный банк большим штрафом наказал Универсал Банк за нарушения в сфере финансового мониторинга.
«Штраф в размере 14 млн 382 тыс. 472,28 грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Она заключается в проведении клиентами банка финансовых операций по переводу средств, которые содержат признаки отмывания, в сумме около 2,8 млрд грн», – сообщили в НБУ.
АТ Універсал Банк повідомляє, що за підсумками перевірки НБУ, яка проводилася за періоди 01.07.2015 - 01.04.2018 рр., Банк був оштрафований на 0,46% від статутного капіталу. Хочемо звернути увагу, що штраф накладено у зв'язку з обслуговуванням клієнтів, ділові стосунки з якими були встановлені ще в 2015-2016 рр. - в період управління попередніх акціонерів банку і їх менеджменту.
Після покупки Універсал Банку 23 грудня 2016р фінансово-промисловою групою ТАС, було негайно вжито низку заходів щодо зміни і посилення процесів по встановленню ділових відносин клієнтів з банком. У першому кварталі 2017 р були виявлені і припинені відносини з клієнтами, чия репутація не відповідала політиці Банку. Ці заходи були позитивно оцінені і враховані Національним Банком в своєму звіті за підсумками перевірки. За період управління нового керівництва Банку перевіркою НБУ порушень не виявлено і банк працює в штатному режимі.
бульбик написав:АТ Універсал Банк повідомляє, що за підсумками перевірки НБУ, яка проводилася за періоди 01.07.2015 - 01.04.2018 рр., Банк був оштрафований на 0,46% від статутного капіталу. Хочемо звернути увагу, що штраф накладено у зв'язку з обслуговуванням клієнтів, ділові стосунки з якими були встановлені ще в 2015-2016 рр. - в період управління попередніх акціонерів банку і їх менеджменту.
Після покупки Універсал Банку 23 грудня 2016р фінансово-промисловою групою ТАС, було негайно вжито низку заходів щодо зміни і посилення процесів по встановленню ділових відносин клієнтів з банком. У першому кварталі 2017 р були виявлені і припинені відносини з клієнтами, чия репутація не відповідала політиці Банку. Ці заходи були позитивно оцінені і враховані Національним Банком в своєму звіті за підсумками перевірки. За період управління нового керівництва Банку перевіркою НБУ порушень не виявлено і банк працює в штатному режимі.