RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 586587588589

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 586
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
168
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
150
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
101
Всього голосів : 586
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 04:03

  Universal Bank написав:
  candidat написав:Кто-нибудь в курсе, когда эта акция с выбором из шести карт дополнительного процента или подарка заканчивается? В официальных правилах написано, что до 31.12.2018, и банк может продлить. Продлил, но непонятно на сколько. До конца января? Пока призы не закончатся? Другой вариант?

акция до 31.01.19 включительно

Что-то ваши слова расходятся с тем, что я вижу на своем экране. Раз уж акция на февраль не продлевается, хотел 31-го открыть депозит с призом, но препятствие налицо. Так действует акция 31 января или нет?

Зображення
candidat
 
Повідомлень: 520
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:45

  candidat написав:
  Universal Bank написав:
  candidat написав:Кто-нибудь в курсе, когда эта акция с выбором из шести карт дополнительного процента или подарка заканчивается? В официальных правилах написано, что до 31.12.2018, и банк может продлить. Продлил, но непонятно на сколько. До конца января? Пока призы не закончатся? Другой вариант?

акция до 31.01.19 включительно

Что-то ваши слова расходятся с тем, что я вижу на своем экране. Раз уж акция на февраль не продлевается, хотел 31-го открыть депозит с призом, но препятствие налицо. Так действует акция 31 января или нет?

Зображення

Действует. Устранили проблему. Повторно проходите пожалуйста регистрацию.
Universal Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 71
З нами з: 26.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 12:39

Национальный банк большим штрафом наказал Универсал Банк за нарушения в сфере финансового мониторинга.

«Штраф в размере 14 млн 382 тыс. 472,28 грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
Она заключается в проведении клиентами банка финансовых операций по переводу средств, которые содержат признаки отмывания,
в сумме около 2,8 млрд грн»,
– сообщили в НБУ.

https://finclub.net/news/bank-tigipko-o ... d-grn.html
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4093
З нами з: 01.06.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:07

Re: Універсал (Universal Bank)

АТ Універсал Банк повідомляє, що за підсумками перевірки НБУ, яка проводилася за періоди 01.07.2015 - 01.04.2018 рр., Банк був оштрафований на 0,46% від статутного капіталу.
Хочемо звернути увагу, що штраф накладено у зв'язку з обслуговуванням клієнтів, ділові стосунки з якими були встановлені ще в 2015-2016 рр. - в період управління попередніх акціонерів банку і їх менеджменту.

Після покупки Універсал Банку 23 грудня 2016р фінансово-промисловою групою ТАС, було негайно вжито низку заходів щодо зміни і посилення процесів по встановленню ділових відносин клієнтів з банком. У першому кварталі 2017 р були виявлені і припинені відносини з клієнтами, чия репутація не відповідала політиці Банку.
Ці заходи були позитивно оцінені і враховані Національним Банком в своєму звіті за підсумками перевірки.
За період управління нового керівництва Банку перевіркою НБУ порушень не виявлено і банк працює в штатному режимі.
бульбик
 
Повідомлень: 584
З нами з: 21.05.14
Подякував: 15 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 17:37

  бульбик написав:АТ Універсал Банк повідомляє, що за підсумками перевірки НБУ, яка проводилася за періоди 01.07.2015 - 01.04.2018 рр., Банк був оштрафований на 0,46% від статутного капіталу.
Хочемо звернути увагу, що штраф накладено у зв'язку з обслуговуванням клієнтів, ділові стосунки з якими були встановлені ще в 2015-2016 рр. - в період управління попередніх акціонерів банку і їх менеджменту.

Після покупки Універсал Банку 23 грудня 2016р фінансово-промисловою групою ТАС, було негайно вжито низку заходів щодо зміни і посилення процесів по встановленню ділових відносин клієнтів з банком. У першому кварталі 2017 р були виявлені і припинені відносини з клієнтами, чия репутація не відповідала політиці Банку.
Ці заходи були позитивно оцінені і враховані Національним Банком в своєму звіті за підсумками перевірки.
За період управління нового керівництва Банку перевіркою НБУ порушень не виявлено і банк працює в штатному режимі.

Ох и трындеж. Оказывается греки во всем виноваты :)
посетитель
 
Повідомлень: 21
З нами з: 22.12.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 20:15

Re: Універсал (Universal Bank)

посетитель написав:
  бульбик написав:АТ Універсал Банк повідомляє, що за підсумками перевірки НБУ, яка проводилася за періоди 01.07.2015 - 01.04.2018 рр., Банк був оштрафований на 0,46% від статутного капіталу.
Хочемо звернути увагу, що штраф накладено у зв'язку з обслуговуванням клієнтів, ділові стосунки з якими були встановлені ще в 2015-2016 рр. - в період управління попередніх акціонерів банку і їх менеджменту.

Після покупки Універсал Банку 23 грудня 2016р фінансово-промисловою групою ТАС, було негайно вжито низку заходів щодо зміни і посилення процесів по встановленню ділових відносин клієнтів з банком. У першому кварталі 2017 р були виявлені і припинені відносини з клієнтами, чия репутація не відповідала політиці Банку.
Ці заходи були позитивно оцінені і враховані Національним Банком в своєму звіті за підсумками перевірки.
За період управління нового керівництва Банку перевіркою НБУ порушень не виявлено і банк працює в штатному режимі.

Ох и трындеж. Оказывается греки во всем виноваты :)
В чем трынжежь, штраф действительно наложен за операции, совершенные до продажи
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23422
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1103 раз.
Подякували: 5346 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 21:36

БЕРИ ИЛИ ПЛАТИ

Faceless оплачивать будут комсомольци али греки? :roll:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2494
З нами з: 28.02.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 22:08

Оплачувати будемо ми з вами (с)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4093
З нами з: 01.06.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 586587588589
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: КУБ і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3379, 3380, 3381
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33806 4165146
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 лют, 2019 22:02
jay2004
Фінансова ініціатива (the Bank) 1 ... 1760, 1761, 1762
Anonymous » Чет 20 гру, 2007 17:44
17610 3207912
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 січ, 2019 17:23
greenozon
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 1 ... 19, 20, 21
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:08
208 24781
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 січ, 2019 17:24
Viz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67159)
01.02.2019 22:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.