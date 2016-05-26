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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 587588589590

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 587
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
169
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
150
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
101
Всього голосів : 587
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:53

Universal Bank
По "Святковому" у вас коли свята закінчуються?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:04

Re: Універсал (Universal Bank)

  [Fin501] написав:У вас на оф.сайте УБ в ДВУХ местах написано, что по депо "Святковий" 4,5 місяці"

выплаты производятся ЕЖЕМЕСЯЧНО, т.е. каждые 30 дней примерно:

здесь - https://www.universalbank.com.ua/your-deposits (в Умовах депо 4,5мес.)


Сегодня (05-02-2019) пришли %% по депо по вкладу СВЯТКОВЫЙ.
Вклад открывался 22-12-2018 года. Кому интересно - считайте сами , у меня получилось 45 дней.

и здесь - https://www.universalbank.com.ua/your-deposits (см. Депозитный Калькулятор на депо сроком 4.5мес)

Так кому верить по периодичности выплат 30/45 дней, вам, консультанту или сайту вашего банка? ))


Кому интересно.
Сегодня зашли %% по депозиту СВЯТКОВЫЙ.
%% зашли 05-02-2019 , вклад открывался 22-12-2018 года.
Если считать - 45 дней , прошел 1-й период из трех.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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  #<1 ... 587588589590
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