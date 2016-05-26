|
|
|
Універсал (Universal Bank)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лют, 2019 13:53
Universal Bank
По "Святковому" у вас коли свята закінчуються?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 2940
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 390 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 лют, 2019 16:04
[Fin501] написав:
У вас на оф.сайте УБ в ДВУХ местах написано, что по депо "Святковий" 4,5 місяці"
выплаты производятся ЕЖЕМЕСЯЧНО, т.е. каждые 30 дней примерно:
здесь - https://www.universalbank.com.ua/your-deposits
(в Умовах депо 4,5мес.)
Сегодня (05-02-2019) пришли %% по депо по вкладу СВЯТКОВЫЙ.
Вклад открывался 22-12-2018 года. Кому интересно - считайте сами , у меня получилось 45 дней.
и здесь - https://www.universalbank.com.ua/your-deposits
(см. Депозитный Калькулятор на депо сроком 4.5мес)
Так кому верить по периодичности выплат 30/45 дней, вам, консультанту или сайту вашего банка? ))
Кому интересно.
Сегодня зашли %% по депозиту СВЯТКОВЫЙ.
%% зашли 05-02-2019 , вклад открывался 22-12-2018 года.
Если считать - 45 дней , прошел 1-й период из трех.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 2841
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 589 раз.
- Подякували: 357 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 лют, 2019 17:43
klug написав:Universal Bank
По "Святковому" у вас коли свята закінчуються?
Свята весь рік є :D :wink:
а депозит "Святковий" зараз діє, перед закінченням напишемо додатково: https://www.universalbank.com.ua/depozit-svyatkovi
-
Universal Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 72
- З нами з: 26.06.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33842
|4169013
|
|
|221
|25875
|
|
|17610
|3208091
|
|