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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 589590591592

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Універсал (Universal Bank) 2.9 5 587
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
169
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
150
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
101
Всього голосів : 587
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 08:25

Re: Універсал (Universal Bank)

Son of Sun написав:
  Кащей написав:
  Son of Sun написав:Можно, но вначале, надо открыть депо счет, на который заводятся средства с текущего.
Понятно, что депо уже должен быть открыт. Меня интересует, можно ли его пополнять СЭПом из другого банка. Непосредственно на 2630, минуя текущий?

Основное в прошлом сообщении: "на который заводятся средства с текущего"
Ок. Можно ли дистанционно пополнять депо по схеме СЭП-текущий 2620-депо 2630?
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 09:30

  Кащей написав:Понятно, что депо уже должен быть открыт. Меня интересует, можно ли его пополнять СЭПом из другого банка. Непосредственно на 2630, минуя текущий?
Можно ли дистанционно пополнять депо по схеме СЭП-текущий 2620-депо 2630?

Не знаю, как у вас получится, но я сначала открывал в отделении депо счет (к нему - карточно-текущий), и договаривался с сотрудником, что как только деньги приходят на текущий (в этот же день открытия депо), они сразу переводят их на депо.
Полноценный дистанционный функционал по счетам в этом банке туговато работает (между своими счетами (не депо) и наружу работает с недавних пор, но много чего надо доработать).
Если у вас вопрос о пополнении уже открытого депозита, то точно не скажу, предполагаю, что та же схема - надо иметь текущий, без которого депозитный не откроют, в любом случае.
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Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 10:35

  Son of Sun написав:[quote="4580776
Если у вас вопрос о пополнении уже открытого депозита, то точно не скажу, предполагаю, что та же схема - надо иметь текущий, без которого депозитный не откроют, в любом случае.

Даже если деньги загнать на счет(карточку) для пополнения депо надо топать в отделение :( пока только так
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хуторянка
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:11

Re: Універсал (Universal Bank)

хуторянка написав:
  Son of Sun написав:[quote="4580776
Если у вас вопрос о пополнении уже открытого депозита, то точно не скажу, предполагаю, что та же схема - надо иметь текущий, без которого депозитный не откроют, в любом случае.

Даже если деньги загнать на счет(карточку) для пополнения депо надо топать в отделение :( пока только так
Спасибо. А как быстро Уня зачисляет входящие на текущий? Если из УкрСиба отправить утром, через сколько зайдет на 2620?
Кащей
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 23:44

Кащей

зачисляет быстро
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:42

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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 12:04

  jay2004 написав:И сколько действует акция?

Странный вопрос, учитывая что ответ выше.
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lov2108
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