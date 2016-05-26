Ок. Можно ли дистанционно пополнять депо по схеме СЭП-текущий 2620-депо 2630?Son of Sun написав:
Основное в прошлом сообщении: "на который заводятся средства с текущего"
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Додано: Сер 13 лют, 2019 08:25
Re: Універсал (Universal Bank)
Ок. Можно ли дистанционно пополнять депо по схеме СЭП-текущий 2620-депо 2630?
Додано: Сер 13 лют, 2019 09:30
Не знаю, как у вас получится, но я сначала открывал в отделении депо счет (к нему - карточно-текущий), и договаривался с сотрудником, что как только деньги приходят на текущий (в этот же день открытия депо), они сразу переводят их на депо.
Полноценный дистанционный функционал по счетам в этом банке туговато работает (между своими счетами (не депо) и наружу работает с недавних пор, но много чего надо доработать).
Если у вас вопрос о пополнении уже открытого депозита, то точно не скажу, предполагаю, что та же схема - надо иметь текущий, без которого депозитный не откроют, в любом случае.
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Додано: Сер 13 лют, 2019 10:35
Даже если деньги загнать на счет(карточку) для пополнения депо надо топать в отделение пока только так
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:11
Re: Універсал (Universal Bank)
Спасибо. А как быстро Уня зачисляет входящие на текущий? Если из УкрСиба отправить утром, через сколько зайдет на 2620?
Додано: Нед 17 лют, 2019 23:44
Кащей
зачисляет быстро
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