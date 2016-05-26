Додано: Сер 13 лют, 2019 09:30

Кащей написав: Понятно, что депо уже должен быть открыт. Меня интересует, можно ли его пополнять СЭПом из другого банка. Непосредственно на 2630, минуя текущий?

Можно ли дистанционно пополнять депо по схеме СЭП-текущий 2620-депо 2630? Понятно, что депо уже должен быть открыт. Меня интересует, можно ли его пополнять СЭПом из другого банка. Непосредственно на 2630, минуя текущий?Можно ли дистанционно пополнять депо по схеме СЭП-текущий 2620-депо 2630?

Не знаю, как у вас получится, но я сначала открывал в отделении депо счет (к нему - карточно-текущий), и договаривался с сотрудником, что как только деньги приходят на текущий (в этот же день открытия депо), они сразу переводят их на депо.Полноценный дистанционный функционал по счетам в этом банке туговато работает (между своими счетами (не депо) и наружу работает с недавних пор, но много чего надо доработать).Если у вас вопрос о пополнении уже открытого депозита, то точно не скажу, предполагаю, что та же схема - надо иметь текущий, без которого депозитный не откроют, в любом случае.