мне не пришло - у меня уже есть депо в Универсале.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лют, 2019 21:16
Re: Універсал (Universal Bank)
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 21 лют, 2019 21:49
Re: Універсал (Universal Bank)
це щось новеньте від манфіна
наприклад по Альянсу (бонус до валентина) було по нормлаьному - два дні на заявку і потім 30 днів на відкриття депошок
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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