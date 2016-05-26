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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 590591592593

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 587
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
169
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
82
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
150
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
101
Всього голосів : 587
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 21:16

Re: Універсал (Universal Bank)

  greenozon написав:Прийшло СМС від мінфіну -


мне не пришло - у меня уже есть депо в Универсале.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 21:49

Re: Універсал (Universal Bank)

  Квесторе_поверніться написав:І завтра 22 лютого слід підтвердити заявку...розтлумачили на мінфіні.


це щось новеньте від манфіна
наприклад по Альянсу (бонус до валентина) було по нормлаьному - два дні на заявку і потім 30 днів на відкриття депошок
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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  #<1 ... 590591592593
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