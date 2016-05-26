Вчора відкривав на рік, 18%. Які 18,5%?? Яка акція?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 кві, 2019 19:23
Вчора відкривав на рік, 18%. Які 18,5%?? Яка акція?
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Додано: Сер 24 кві, 2019 21:21
Re: Універсал (Universal Bank)
+50грн !
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Додано: Сер 24 кві, 2019 22:13
Дзвонять з відділення виділені менеджери.
Ключове слово - відсутні на даний момент гривневі депо. Все що поки знаю
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Чет 25 кві, 2019 10:52
В мене також не було депо. Взагалі. Але нічого не сказали... Совсім, але і попахує індивідуалкою... А може це умови, як для VIP (+0,5%)?
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Чет 25 кві, 2019 15:02
Кажуть що є +0,5% але тільки для певного типу клієнтів...в чому ця особливість не знаю...цидули не бачив.
Для мене ніц немає.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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