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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 600601602603

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 588
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
169
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
150
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
101
Всього голосів : 588
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 19:23

  wolt450 написав:В кого нема гривневих депо, добавляють 0,5% до ставки
18,5% з поповненням на 6 і 12м до 1.05
кажуть, офіційна акція

Вчора відкривав на рік, 18%. Які 18,5%?? Яка акція?
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 21:21

Re: Універсал (Universal Bank)

  wolt450 написав:добавляють 0,5% до ставки

де проце почитати можна підкажіть
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 22:13

  greenozon написав:
  wolt450 написав:добавляють 0,5% до ставки

де проце почитати можна підкажіть


Дзвонять з відділення виділені менеджери.
Ключове слово - відсутні на даний момент гривневі депо. Все що поки знаю
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wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 10:52

  wolt450 написав:
  greenozon написав:
  wolt450 написав:добавляють 0,5% до ставки

де проце почитати можна підкажіть


Дзвонять з відділення виділені менеджери.
Ключове слово - відсутні на даний момент гривневі депо. Все що поки знаю


В мене також не було депо. Взагалі. Але нічого не сказали... Совсім, але і попахує індивідуалкою... А може це умови, як для VIP (+0,5%)?
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 15:02

  wolt450 написав:
  greenozon написав:
  wolt450 написав:добавляють 0,5% до ставки

де проце почитати можна підкажіть


Дзвонять з відділення виділені менеджери.
Ключове слово - відсутні на даний момент гривневі депо. Все що поки знаю

Кажуть що є +0,5% але тільки для певного типу клієнтів...в чому ця особливість не знаю...цидули не бачив.
Для мене ніц немає. :(
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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  #<1 ... 600601602603
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