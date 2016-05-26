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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 кві, 2019 19:23
wolt450 написав:
В кого нема гривневих депо, добавляють 0,5% до ставки
18,5% з поповненням на 6 і 12м до 1.05
кажуть, офіційна акція
Вчора відкривав на рік, 18%. Які 18,5%?? Яка акція?
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jay2004
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Додано: Сер 24 кві, 2019 21:21
wolt450 написав:
добавляють 0,5% до ставки
де проце почитати можна підкажіть
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greenozon
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Додано: Сер 24 кві, 2019 22:13
greenozon написав: wolt450 написав:
добавляють 0,5% до ставки
де проце почитати можна підкажіть
Дзвонять з відділення виділені менеджери.
Ключове слово - відсутні на даний момент гривневі депо. Все що поки знаю
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wolt450
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Додано: Чет 25 кві, 2019 10:52
wolt450 написав: greenozon написав: wolt450 написав:
добавляють 0,5% до ставки
де проце почитати можна підкажіть
Дзвонять з відділення виділені менеджери.
Ключове слово - відсутні на даний момент гривневі депо. Все що поки знаю
В мене також не було депо. Взагалі. Але нічого не сказали... Совсім, але і попахує індивідуалкою... А може це умови, як для VIP (+0,5%)?
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jay2004
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Додано: Чет 25 кві, 2019 15:02
wolt450 написав: greenozon написав: wolt450 написав:
добавляють 0,5% до ставки
де проце почитати можна підкажіть
Дзвонять з відділення виділені менеджери.
Ключове слово - відсутні на даний момент гривневі депо. Все що поки знаю
Кажуть що є +0,5% але тільки для певного типу клієнтів...в чому ця особливість не знаю...цидули не бачив.
Для мене ніц немає.
ПреЗЕдент...наш слуга
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Додано: Чет 25 кві, 2019 15:32
Квесторе_поверніться написав:
тільки для певного типу клієнтів.
попахує індивідуалкою
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greenozon
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Додано: Чет 25 кві, 2019 16:51
greenozon написав: Квесторе_поверніться написав:
тільки для певного типу клієнтів.
попахує індивідуалкою
Кажуть що ні...
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 25 кві, 2019 17:48
Квесторе_поверніться написав: greenozon написав: Квесторе_поверніться написав:
тільки для певного типу клієнтів.
попахує індивідуалкою
Кажуть що ні...
Мені теж говорила 18.5% Ще не встиг оформити.
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Ethereum
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Додано: Чет 25 кві, 2019 18:49
Ethereum написав:
Ще не встиг оформити.
Враховуючи сьогоднішнє рішення НБУ по обліковій ставці дуже навть треба спішити
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greenozon
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 14:56
Підкажіть, з Мегагнучкого можна знімати гроші через ІБ? Чи є по ньому незнижуваний залишок?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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