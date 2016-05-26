Что тут включено, а что отключено?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 тра, 2019 11:20
Подскажите, кто знает, как расшифровать эти условные обозначения, которые отображаются в ИБ в разделе действующих депозитов:
Что тут включено, а что отключено?
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 08 тра, 2019 11:33
З капіталізацією там глюк...Ви ж знаєте що вона в Вас влючена.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 08 тра, 2019 11:49
Пимпочка беленькая/ярконькая и слева - вкл, но мона выкл.
А ота 3я Капитализация -- похоже, шо типа недоступна или включена по умолчанию и отключить низзя
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 08 тра, 2019 11:52
У меня сейчас три депозита и все они разных видов.
Соответственно, и картинки к депозитам разные.
Меня по сути интересует, включены или отключены автопролонгации для этих депозитов.
Жадность и Отвага!
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