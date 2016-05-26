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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 601602603604

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 588
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
169
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
150
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
101
Всього голосів : 588
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:20

Подскажите, кто знает, как расшифровать эти условные обозначения, которые отображаются в ИБ в разделе действующих депозитов:

Зображення

Что тут включено, а что отключено?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:33

  lubopytnaya написав:Подскажите, кто знает, как расшифровать эти условные обозначения, которые отображаются в ИБ в разделе действующих депозитов:

Зображення

Что тут включено, а что отключено?

З капіталізацією там глюк...Ви ж знаєте що вона в Вас влючена. :wink:
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:49

  lubopytnaya написав:Подскажите, кто знает, как расшифровать эти условные обозначения, которые отображаются в ИБ в разделе действующих депозитов:

Зображення

Что тут включено, а что отключено?

Пимпочка беленькая/ярконькая и слева - вкл, но мона выкл.
А ота 3я Капитализация -- похоже, шо типа недоступна или включена по умолчанию и отключить низзя
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:52

  Квесторе_поверніться написав:З капіталізацією там глюк...Ви ж знаєте що вона в Вас влючена. :wink:

У меня сейчас три депозита и все они разных видов.
Соответственно, и картинки к депозитам разные.
Меня по сути интересует, включены или отключены автопролонгации для этих депозитов.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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