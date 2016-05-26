Что тут включено, а что отключено?
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Додано: Сер 08 тра, 2019 11:20
Подскажите, кто знает, как расшифровать эти условные обозначения, которые отображаются в ИБ в разделе действующих депозитов:
Что тут включено, а что отключено?
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 08 тра, 2019 11:33
З капіталізацією там глюк...Ви ж знаєте що вона в Вас влючена.
ПреЗЕдент...наш слуга
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Додано: Сер 08 тра, 2019 11:49
Пимпочка беленькая/ярконькая и слева - вкл, но мона выкл.
А ота 3я Капитализация -- похоже, шо типа недоступна или включена по умолчанию и отключить низзя
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 08 тра, 2019 11:52
У меня сейчас три депозита и все они разных видов.
Соответственно, и картинки к депозитам разные.
Меня по сути интересует, включены или отключены автопролонгации для этих депозитов.
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 08 тра, 2019 12:06
Дозвонилась до горячки. Картинки в ИБ они не видят
Но просмотрели все условия в моих договорах и ответили, что по первому депозиту капитализация вкл, по второму депозиту пролонгация отключена, по третьему депозиту отключено всё.
Т.е. если кружочек в левом положении - функция отключена.
Если в правом положении - функция включена.
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 08 тра, 2019 12:08
Додано: Сер 08 тра, 2019 21:56
Т.е. всё наоборот как я думал
Хотя у вот и у Алки если ползунок-пимпочка справа, то это вкл
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 08 тра, 2019 22:18
Re: Універсал (Universal Bank)
дизайн ну просто висший клас
ні щоб глянути як інші малюють...
малюнок має бути такий, щоб із 1ого погляду було ясно де ВКЛ а де ВИКЛ!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 08 тра, 2019 22:24
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Додано: Чет 09 тра, 2019 02:06
Дякую. А у ІБ можна на картку перекинути чи ні?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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