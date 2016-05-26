klug написав:Підкажіть, з Мегагнучкого можна знімати гроші через ІБ? Чи є по ньому незнижуваний залишок?
Знімати можна в касі без обмежень через 14 днів, до 14 днів - комісія. Залишку немає, може бути й нуль роками.
Дякую. А у ІБ можна на картку перекинути чи ні?
Можна. Не миттєво, як в деяких банках, через 3-10 хв. будуть на карті. Але з карти знімати кеш в даному - з комісією. Без комісії, якщо на карту падають прямо з депозитного рахунку.
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