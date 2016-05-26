Можна. Не миттєво, як в деяких банках, через 3-10 хв. будуть на карті. Але з карти знімати кеш в даному - з комісією. Без комісії, якщо на карту падають прямо з депозитного рахунку.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 тра, 2019 06:56
Можна. Не миттєво, як в деяких банках, через 3-10 хв. будуть на карті. Але з карти знімати кеш в даному - з комісією. Без комісії, якщо на карту падають прямо з депозитного рахунку.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:34
Re: Універсал (Universal Bank)
На сколько стабильно работает интернет-банкинг в Универсалбанке? Выдает при регистрации "ошибка геристрации". В чем подвох? ID получен.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:09
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