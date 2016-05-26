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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 602603604605

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 588
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
169
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
150
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
101
Всього голосів : 588
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 06:56

  klug написав:
  Son of Sun написав:
  klug написав:Підкажіть, з Мегагнучкого можна знімати гроші через ІБ? Чи є по ньому незнижуваний залишок?

Знімати можна в касі без обмежень через 14 днів, до 14 днів - комісія.
Залишку немає, може бути й нуль роками.

Дякую. А у ІБ можна на картку перекинути чи ні?

Можна. Не миттєво, як в деяких банках, через 3-10 хв. будуть на карті. Але з карти знімати кеш в даному - з комісією. Без комісії, якщо на карту падають прямо з депозитного рахунку.
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Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:34

Re: Універсал (Universal Bank)

На сколько стабильно работает интернет-банкинг в Универсалбанке? Выдает при регистрации "ошибка геристрации". В чем подвох? ID получен.
Incasso
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:09

  Incasso написав:На сколько стабильно работает интернет-банкинг в Универсалбанке? Выдает при регистрации "ошибка геристрации". В чем подвох? ID получен.

напишите, пожалуйста, в личные сообщения Ваш ИНН. Проверим в чем проблема.
Universal Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:07

Universal Bank В ЛС не пустили ответить,ограничения на форуме, но на горячей обьяснили проводимыми работами в ИБ для новых пользовательских регистраций. Ожидание после 11.05 .ждемс...
Incasso
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