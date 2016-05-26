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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 604605606607

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 588
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
169
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
150
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
101
Всього голосів : 588
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 11:06

Re: Універсал (Universal Bank)

Срок был 182 дня
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
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Повідомлень: 483
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 11:13

  Alex_ki написав:Срок был 182 дня
спасибо , учтём это ( что вы получили бонус за 182 дня) при общении с "минфин.юа" .
Боня
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 13:32

Re: Універсал (Universal Bank)

В феврале и в марте 2019 года членами моей семьи заключались договоры сроком на 180 и 183 дня. Бонусы выплачены. Может у них что-то поменялось?
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 16:59

  Боня написав:Хочу предупредить всех депозитчиков ( желающих получить бонус ) и поделиться ситуацией в которую попали . До этого несколько раз без проблем получали БОНУСЫ к новым депозитам .
Решили получить и тут бонус .

По условию , надо было открыть срочный депозит на 6 или 12 месецев .
Пришли в банк "Универсал" ( Харьков , ул.Кооперативная 13/2 ) , сотруднице сказали что хотим открыть депо на 6 месяцев . Оформили договор , за всё время сотрудничества с банками впервые попали на то , что депо.срок указывается не в месяцах , а в днях - вот тут-то и заключался подвох .

При подтверждении депо-договора , выяснилось , что БОНУС выплачивается если депо оформлено на срок 6 мес. в расчёте что это более 183 дней , а у нас в договоре указано - срок зберігання коштів - 182 дня . :evil:

С бонусом "пролетели" , :( мелочь ( хотя бонус выходил ок.500 гривень ) но неприятно .
Вот такая история .

Из условий , для получения бонуса -

Срок вклада и ставка Бонус от Минфина
6 мес. - 16,75% 0,75% годовых от вклада
12 мес. - 16,75% 0,45% от вклада

"В акции принимают участие только срочные вклады, размещенные 6 мес. ,12мес.

Максимальная сумма вклада: 1 000 000 грн.
Вклады на 6 мес и 12 мес — без возможности досрочного расторжения
Оформляются через отделения Universal Bank

:(

Написали Вам в личные сообщения, уточните пожалуйста детали.
Universal Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 14:14

Re: Універсал (Universal Bank)



:)

На 30 день ( после подтверждения оформ. депо ) , после предварительных консультации с сотрудником "минфин.юа" - наконец-то получили БОНУС !Как и расчитывали - 500 гривень с копейками . :)

Всем принимавшим участие - большое спасибо , все свободны !

Стучитесь - и вам откроют . Если вы конечно соблюдаете условия акции . :mrgreen:
Востаннє редагувалось Боня в Чет 16 тра, 2019 14:21, всього редагувалось 1 раз.
Боня
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 14:16

Universal Bank - большое спасибо , всё разрешилось благополучно !
Бонус выплатили !

:)
Боня
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 14:36

  Боня написав:Universal Bank - большое спасибо , всё разрешилось благополучно !
Бонус выплатили !

:)


Вітаємо!
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 17:46

Re: Універсал (Universal Bank)

  Боня написав:На 30 день ( после подтверждения оформ. депо ) , после предварительных консультации с сотрудником "минфин.юа" - наконец-то получили БОНУС !Как и расчитывали - 500 гривень с копейками . :)

Всем принимавшим участие - большое спасибо , все свободны !

Стучитесь - и вам откроют . Если вы конечно соблюдаете условия акции . :mrgreen:


вітаю
так що було поворотним моментом у вашій справі?
хто на кого надавив, як діяти колегам, якщо буде така ситуяція? :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 13:06

по карте ВИЗА ПЛАТИНУМ максимальный суточный лимит на снятие наличных в банкомате 50к грн :shock:
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 13:14

  J написав:по карте ВИЗА ПЛАТИНУМ максимальный суточный лимит на снятие наличных в банкомате 50к грн :shock:

Які канали щоб підняти?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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