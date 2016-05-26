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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 тра, 2019 11:06
Срок был 182 дня
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
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Alex_ki
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Додано: Сер 15 тра, 2019 11:13
Alex_ki написав:
Срок был 182 дня
спасибо , учтём это ( что вы получили бонус за 182 дня) при общении с "минфин.юа" .
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Боня
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Додано: Сер 15 тра, 2019 13:32
В феврале и в марте 2019 года членами моей семьи заключались договоры сроком на 180 и 183 дня. Бонусы выплачены. Может у них что-то поменялось?
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
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Oktawa
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Додано: Сер 15 тра, 2019 16:59
Боня написав:
Хочу предупредить всех депозитчиков ( желающих получить бонус ) и поделиться ситуацией в которую попали . До этого несколько раз без проблем получали БОНУСЫ
к новым депозитам .
Решили получить и тут бонус .
По условию , надо было открыть срочный депозит на 6 или 12 месецев .
Пришли в банк "Универсал" ( Харьков , ул.Кооперативная 13/2 ) , сотруднице сказали что хотим открыть депо на 6 месяцев
. Оформили договор , за всё время сотрудничества с банками впервые попали на то , что депо.срок указывается не в месяцах , а в днях
- вот тут-то и заключался подвох .
При подтверждении депо-договора , выяснилось , что БОНУС выплачивается если депо оформлено на срок 6 мес. в расчёте что это более 183 дней
, а у нас в договоре указано - срок зберігання коштів - 182 дня .
:evil:
С бонусом "пролетели" , :( мелочь ( хотя бонус выходил ок.500 гривень ) но неприятно .
Вот такая история .
Из условий , для получения бонуса -
Срок вклада и ставка Бонус от Минфина
6 мес. - 16,75% 0,75% годовых от вклада
12 мес. - 16,75% 0,45% от вклада
"В акции принимают участие только срочные вклады, размещенные 6 мес.
,12мес.
Максимальная сумма вклада: 1 000 000 грн.
Вклады на 6 мес и 12 мес — без возможности досрочного расторжения
Оформляются через отделения Universal Bank
:(
Написали Вам в личные сообщения, уточните пожалуйста детали.
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Universal Bank
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Додано: Чет 16 тра, 2019 14:14
На 30 день ( после подтверждения оформ. депо ) , после предварительных консультации с сотрудником "минфин.юа" - наконец-то получили БОНУС !
Как и расчитывали - 500 гривень с копейками .
Всем принимавшим участие - большое спасибо , все свободны !
Стучитесь - и вам откроют . Если вы конечно соблюдаете условия акции .
Востаннє редагувалось Боня
в Чет 16 тра, 2019 14:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 16 тра, 2019 14:16
Universal Bank
- большое спасибо , всё разрешилось благополучно !
Бонус выплатили !
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Додано: Чет 16 тра, 2019 14:36
Боня написав:Universal Bank
- большое спасибо , всё разрешилось благополучно !
Бонус выплатили !
Вітаємо!
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Додано: Чет 16 тра, 2019 17:46
Боня написав:
На 30 день ( после подтверждения оформ. депо ) , после предварительных консультации с сотрудником "минфин.юа" - наконец-то получили БОНУС !Как и расчитывали - 500 гривень с копейками .
Всем принимавшим участие - большое спасибо , все свободны !
Стучитесь - и вам откроют . Если вы конечно соблюдаете условия акции .
вітаю
так що було поворотним моментом у вашій справі?
хто на кого надавив, як діяти колегам, якщо буде така ситуяція?
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greenozon
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Додано: Сер 12 чер, 2019 13:06
по карте ВИЗА ПЛАТИНУМ максимальный суточный лимит на снятие наличных в банкомате 50к грн
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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Додано: Сер 12 чер, 2019 13:14
J написав:
по карте ВИЗА ПЛАТИНУМ максимальный суточный лимит на снятие наличных в банкомате 50к грн
Які канали щоб підняти?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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