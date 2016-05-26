по телефону можно поднять лимит до 50К на снятие наличных в банкомате- это
максимальный суточный лимит по карте ВИЗА ПЛАТИНУМ
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 чер, 2019 17:31
по телефону можно поднять лимит до 50К на снятие наличных в банкомате- это
максимальный суточный лимит по карте ВИЗА ПЛАТИНУМ
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
|