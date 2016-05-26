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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 605606607608

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 588
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
169
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
150
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
101
Всього голосів : 588
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:31

  Квесторе_поверніться написав:
  J написав:по карте ВИЗА ПЛАТИНУМ максимальный суточный лимит на снятие наличных в банкомате 50к грн :shock:

Які канали щоб підняти?

по телефону можно поднять лимит до 50К на снятие наличных в банкомате- это
максимальный суточный лимит по карте ВИЗА ПЛАТИНУМ :roll:
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 21:42

  J написав:по карте ВИЗА ПЛАТИНУМ максимальный суточный лимит на снятие наличных в банкомате 50к грн :shock:


а шо этого мало?

большинство банкомётов выдаёт по 1000, а есть те что по 200 грн.
т.е. 50 раз снимать по штуке - очередь соберётся )
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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