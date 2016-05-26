по телефону можно поднять лимит до 50К на снятие наличных в банкомате- это
максимальный суточный лимит по карте ВИЗА ПЛАТИНУМ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 чер, 2019 17:31
по телефону можно поднять лимит до 50К на снятие наличных в банкомате- это
максимальный суточный лимит по карте ВИЗА ПЛАТИНУМ
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Сер 12 чер, 2019 21:42
а шо этого мало?
большинство банкомётов выдаёт по 1000, а есть те что по 200 грн.
т.е. 50 раз снимать по штуке - очередь соберётся )
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Чет 13 чер, 2019 18:56
Re: Універсал (Universal Bank)
По любой ВИЗЕ не менее 2000 за раз.
Есть ограничение на кол-во , зависит от банка владельца банкомата.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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