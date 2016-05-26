по телефону можно поднять лимит до 50К на снятие наличных в банкомате- это
максимальный суточный лимит по карте ВИЗА ПЛАТИНУМ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 чер, 2019 17:31
по телефону можно поднять лимит до 50К на снятие наличных в банкомате- это
максимальный суточный лимит по карте ВИЗА ПЛАТИНУМ
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Сер 12 чер, 2019 21:42
а шо этого мало?
большинство банкомётов выдаёт по 1000, а есть те что по 200 грн.
т.е. 50 раз снимать по штуке - очередь соберётся )
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Чет 13 чер, 2019 18:56
Re: Універсал (Universal Bank)
По любой ВИЗЕ не менее 2000 за раз.
Есть ограничение на кол-во , зависит от банка владельца банкомата.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Пон 24 чер, 2019 17:30
Re: Універсал (Universal Bank)
В договоре дата окончания депо - завтра. Когда (во сколько) деньги (тело и проценты) будут на карте?
Додано: Пон 24 чер, 2019 22:14
Обычно до 10-ти утра уже появляются.
Иногда бывают и раньше.
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 25 чер, 2019 10:26
Universal Bank
А планируется ли в ИБ информировать клиента по капитализируемым %% по депозиту?
Бо как то совсем неудобно без такой информации (
Додано: Вів 25 чер, 2019 10:38
Ну зачисляются на депо, вижу изменившийся остаток в ИБ
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 25 чер, 2019 11:18
Да я тоже вижу. Но вот только не нравится мне на сколько он изменился.
А была бы там в операциях запись мол %%-ты с того то по такое число.
Может и сомнения мои развеялись бы.
Додано: Вів 25 чер, 2019 17:34
Re: Універсал (Universal Bank)
Появились еще до 9:00 и тело и проценты.
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