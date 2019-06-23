Що саме ви не вважаєте нормальним? У касі не знають джерела походження коштів, що ви знімаєте, тому не знають чи буде комісія. Раджу звірятися з тарифами за продуктом перед проведенням операція, а не після.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 чер, 2019 17:19
Що саме ви не вважаєте нормальним? У касі не знають джерела походження коштів, що ви знімаєте, тому не знають чи буде комісія. Раджу звірятися з тарифами за продуктом перед проведенням операція, а не після.
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