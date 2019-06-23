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Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 чер, 2019 17:19
Powerlife написав:
Я не считаю это нормальным.
Що саме ви не вважаєте нормальним? У касі не знають джерела походження коштів, що ви знімаєте, тому не знають чи буде комісія. Раджу звірятися з тарифами за продуктом перед проведенням операція, а не після.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Чет 27 чер, 2019 00:52
klug написав:
тому не знають чи буде комісія.
Мені все таки здається, що касир бачить, чи буде коміссія. Вона ж миттєво нараховується. А не нормально те, що дебетна карта - і в мінус. Суть назви дебетна карта ви знаєте? Це ваші кошти. У вас може бути в гаманці -200грн? Я не пам’ятаю, щоб так було з дебетними картами інших банків. Операція провелась, а повинно було б видати - недостатньо коштів, і я, як клієнт, прийняв би рішення, що далі робити.
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