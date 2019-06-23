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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 606607608609

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 588
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
169
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
150
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
101
Всього голосів : 588
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 17:19

  Powerlife написав:Я не считаю это нормальным.

Що саме ви не вважаєте нормальним? У касі не знають джерела походження коштів, що ви знімаєте, тому не знають чи буде комісія. Раджу звірятися з тарифами за продуктом перед проведенням операція, а не після.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 00:52

Re: Універсал (Universal Bank)

  klug написав:тому не знають чи буде комісія.

Мені все таки здається, що касир бачить, чи буде коміссія. Вона ж миттєво нараховується. А не нормально те, що дебетна карта - і в мінус. Суть назви дебетна карта ви знаєте? Це ваші кошти. У вас може бути в гаманці -200грн? Я не пам’ятаю, щоб так було з дебетними картами інших банків. Операція провелась, а повинно було б видати - недостатньо коштів, і я, як клієнт, прийняв би рішення, що далі робити.
Powerlife
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 04:52

В Ощаде например тоже такое есть - если карта "платная" , то Вы получаете ее на руки с минусом. Все зависит от тарифного пакета.
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Goodman
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ОТП-Тревел, стоимость выпуска которой 100грн, получаешь на руки с балансом "-100"
mustbe
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