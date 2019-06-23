Що саме ви не вважаєте нормальним? У касі не знають джерела походження коштів, що ви знімаєте, тому не знають чи буде комісія. Раджу звірятися з тарифами за продуктом перед проведенням операція, а не після.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 чер, 2019 17:19
Що саме ви не вважаєте нормальним? У касі не знають джерела походження коштів, що ви знімаєте, тому не знають чи буде комісія. Раджу звірятися з тарифами за продуктом перед проведенням операція, а не після.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 27 чер, 2019 00:52
Re: Універсал (Universal Bank)
Мені все таки здається, що касир бачить, чи буде коміссія. Вона ж миттєво нараховується. А не нормально те, що дебетна карта - і в мінус. Суть назви дебетна карта ви знаєте? Це ваші кошти. У вас може бути в гаманці -200грн? Я не пам’ятаю, щоб так було з дебетними картами інших банків. Операція провелась, а повинно було б видати - недостатньо коштів, і я, як клієнт, прийняв би рішення, що далі робити.
Додано: Чет 27 чер, 2019 04:52
В Ощаде например тоже такое есть - если карта "платная" , то Вы получаете ее на руки с минусом. Все зависит от тарифного пакета.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 27 чер, 2019 06:58
ОТП-Тревел, стоимость выпуска которой 100грн, получаешь на руки с балансом "-100"
Додано: Чет 27 чер, 2019 08:51
Вам знакомо понятие в овердрафт?
Ну так не пользуйтесь банковскими продуктами, если не понимаете разницу между кошельком и карточным счетом, и не хотите изучать тарифы на обслуживание
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Додано: Чет 27 чер, 2019 10:15
Re: Універсал (Universal Bank)
Отп там неснижаемый остаток 100, не минус
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Додано: Чет 27 чер, 2019 10:40
Re: Універсал (Universal Bank)
Так, знайомо. Давайте разом згадаємо:
ви цією фразою хотіли сказати, що це овердрафт?
В тарифах банка такого не передбачено:
Не передбачено надавати кредит, немає тарифів за овердрафт і т.д.
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